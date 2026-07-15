Cote d'Ivoire: Transformation numérique et technologique - Le lycée technique d'Abidjan se dote d'un laboratoire d'innovation de nouvelle génération

La transformation numérique et technologique de l'enseignement technique ivoirien franchit une nouvelle étape. Un Centre UniPod a officiellement été inauguré le lundi 13 juillet 2026 au lycée technique d'Abidjan-Cocody, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi.

Selon une publication du ministère de l'Éducation nationale, l'événement a réuni plusieurs personnalités de haut rang, notamment Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale des Nations unies, et Blerta Cela, représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Côte d'Ivoire.

Présenté comme un véritable hub d'innovation, le Centre UniPod ambitionne d'offrir aux apprenants un cadre moderne propice à l'apprentissage pratique, à la créativité et à l'entrepreneuriat. Cet espace permettra aux jeunes de développer des compétences avancées dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la robotique, l'automatisation, la fabrication numérique et les technologies émergentes.

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Dans son discours, le ministre N'Guessan Koffi a souligné l'importance stratégique de cette infrastructure dans la formation d'une nouvelle génération de talents capables de répondre aux défis de l'économie moderne. « L'UniPod est bien plus qu'un laboratoire. C'est un lieu où les idées prennent forme, où les jeunes apprennent à innover, à collaborer et à entreprendre. Il ouvre de nouvelles perspectives pour notre système éducatif et pour l'avenir de notre pays », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de rapprocher davantage l'école du monde de l'innovation et de la production. Selon lui, l'enseignement technique doit désormais permettre aux apprenants de concevoir des solutions concrètes aux problématiques locales, tout en développant une culture de l'initiative et de la création de valeur.

« L'école ivoirienne entre dans une ère nouvelle : une école qui forme des créateurs, des inventeurs et des bâtisseurs, capables de transformer leurs connaissances en projets utiles à la société », a-t-il affirmé, sous les applaudissements de l'assistance.

Le Centre UniPod entend ainsi accompagner les jeunes porteurs de projets en leur offrant des outils de prototypage rapide, des équipements technologiques modernes et un encadrement adapté. Les secteurs prioritaires ciblés incluent l'agritech, la transformation agricole, les technologies vertes, la préservation de l'environnement, les industries minières ainsi que la transformation du bois.

Cette initiative s'inscrit dans la vision des autorités ivoiriennes visant à renforcer l'innovation et le développement industriel comme moteurs de croissance économique. Elle entend également favoriser l'émergence d'un écosystème capable de retenir les talents et de promouvoir des solutions technologiques conçues localement.

Le ministre a, par ailleurs, salué la contribution du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp) et de son secrétaire général, Philippe N'Dri, dont l'appui a été déterminant dans la réalisation du projet.

Avec l'ouverture de ce premier Centre UniPod, la Côte d'Ivoire affirme sa volonté de placer la jeunesse, l'innovation et les technologies de pointe au coeur de sa stratégie de développement, tout en donnant un nouveau visage à l'enseignement technique et professionnel.