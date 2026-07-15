Afrique: Assurance climatique en continent - David Maslo prend les commandes d'ARC pour renforcer la résilience du continent

African Risk Capacity Limited (ARC Ltd.), la branche assurance du Groupe African Risk Capacity (ARC), a annoncé la nomination de David Maslo au poste de Directeur exécutif. Et ce, dans une note transmise à Fratmt.info, ce lundi 14 juillet 2026. Cette désignation, indique la note, intervient à un moment stratégique pour cette institution spécialisée de l'Union africaine, alors que les pays africains font face à une multiplication des catastrophes naturelles, des crises sanitaires et des défis liés à la sécurité alimentaire.

Premier assureur paramétrique africain dédié au développement, ARC Ltd. accompagne les gouvernements africains, les entités non souveraines éligibles et les partenaires de développement en proposant des solutions innovantes d'assurance et de financement des risques liés aux catastrophes.

Un dirigeant chevronné à la tête d'ARC Ltd.

Fort de plus de vingt années d'expérience dans le secteur de l'assurance en Afrique et à l'international, David Maslo est reconnu pour son expertise dans le financement des risques climatiques et des catastrophes, aussi bien sur le continent africain que dans les Caraïbes. Il s'est également distingué par sa capacité à conduire des transformations institutionnelles, à impulser une croissance stratégique et à développer des mécanismes innovants de financement des risques.

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Avant sa confirmation à ce poste, il assurait les fonctions de Directeur exécutif par intérim d'ARC Ltd. Durant cette période, l'organisation a enregistré sa meilleure performance financière depuis sa création. Sous son leadership, les revenus issus des primes d'assurance ont atteint un niveau record en 2025. L'entreprise a également enrichi son offre avec le lancement d'une assurance souveraine contre les inondations, mis en place son dispositif de réassurance Re-Takaful et accéléré le transfert de son siège social à Abidjan, consolidant ainsi son positionnement comme référence africaine en matière de financement des risques de catastrophes.

Une ambition renouvelée face aux défis climatiques

Pour la Présidente du Conseil d'administration d'ARC Ltd., Cecilia Akintomide, cette nomination s'inscrit dans la volonté de renforcer le rôle de l'institution au service du continent.

« L'ambition d'ARC est claire : contribuer à réduire le déficit de protection en Afrique, étendre son action à davantage de pays et de communautés et faire de la résilience une réalité partagée par tous les Africains », a-t-elle déclaré, exprimant sa confiance dans la capacité de David Maslo à poursuivre le développement de solutions innovantes pour faire face aux risques climatiques, sanitaires et autres catastrophes.

Le nouveau Directeur exécutif a, pour sa part, souligné l'importance de cette mission dans un contexte où les aléas climatiques deviennent de plus en plus fréquents.

« C'est un honneur pour moi de diriger African Risk Capacity Ltd à un moment aussi important du développement économique de l'Afrique. ARC a un rôle essentiel à jouer pour aider les gouvernements africains et leurs partenaires à anticiper, financer et gérer les catastrophes avant qu'elles ne se transforment en crises humanitaires », a-t-il affirmé.

David Maslo a également indiqué vouloir travailler en étroite collaboration avec l'Union africaine, les partenaires de développement, les actionnaires et les équipes d'ARC afin de poursuivre la stratégie de transformation de l'institution, d'élargir les solutions de financement des risques et de renforcer la résilience des États membres.

Abidjan, nouveau centre névralgique d'ARC Ltd.

Cette nomination intervient alors que le siège d'ARC Ltd. poursuit son installation à Abidjan, confirmant le rôle croissant de la Côte d'Ivoire comme hub régional des institutions financières et de développement africaines.

Sous la direction de David Maslo, ARC Ltd. entend renforcer sa position d'institution africaine de référence en matière d'assurance contre les catastrophes. Les priorités affichées portent notamment sur l'élargissement de l'accès aux mécanismes de protection, le développement de nouveaux partenariats et une meilleure préparation des pays africains face aux risques climatiques, agricoles, sanitaires et autres catastrophes.

Depuis sa création, ARC Ltd. affirme avoir assuré une couverture à plus de 160 millions de personnes à travers l'Afrique et versé plus de 240 millions de dollars américains d'indemnités pour soutenir les interventions d'urgence et les efforts de relèvement après les catastrophes, illustrant ainsi son rôle majeur dans le renforcement de la résilience du continent.