Cote d'Ivoire: Soutien aux Pme ivoiriennes et congolaises - Le Gude-Pme et l'Aprocm unissent leurs forces

14 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Guichet unique de développement des Pme (Gude-Pme) de Côte d'Ivoire et l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises (Aprocm) ont signé, le mardi 14 juillet 2026, à Abidjan, une convention-cadre visant à renforcer l'accompagnement des Petites et moyennes entreprises (Pme) et à favoriser le partage d'expériences entre les deux pays.

Paraphé au siège du Gude-Pme à Adjamé, l'accord porte notamment sur l'échange d'expertise, la formation des entrepreneurs, la mise en réseau des acteurs économiques ainsi que la réalisation d'études sur l'inclusion financière et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Le directeur général du Gude-Pme, Yaya Ouattara, a souligné l'importance de rendre ce partenariat rapidement opérationnel, dans un contexte marqué par les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Il a également présenté cette initiative comme un exemple concret de coopération Sud-Sud.

De son côté, le directeur général de l'Aprocm, Tchelo Mazombo Pascal, a salué un partenariat fondé sur des intérêts communs et l'échange mutuel de compétences, tout en appelant au renforcement des collaborations entre pays africains.

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Représentant le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le conseiller technique Koné Alla a invité les deux institutions à traduire rapidement leurs engagements en actions concrètes. Quatre axes stratégiques ont déjà été identifiés pour élaborer un plan d'action commun au profit des Pme de Côte d'Ivoire et de République démocratique du Congo.

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