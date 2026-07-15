Cote d'Ivoire: ONG vie florissante - L'apôtre Messanvi Daniel vole au secours des personnes vulnérables

L'apôtre Messanvi Daniel Gbeti, président fondateur de l'Ong Vie Florissante, a lancé le mardi 17 juillet 2026, à Abidjan, un appel à une mobilisation collective des autorités, des entreprises, des organisations de la société civile et des citoyens pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. C'était à l'occasion de son investiture officielle à Angré Djorobité 2, dans la commune de Cocody.

La cérémonie, marque une nouvelle étape dans le développement de cette Ong créée en 2015 pour promouvoir la solidarité, l'entraide et l'autonomisation des personnes en situation de précarité.

« Cette investiture n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle saison. Notre responsabilité grandit avec celle de l'Ong. Nous avons pour mission de faire fleurir la vie là où règnent la souffrance et le désespoir », a déclaré le nouveau président.

Il a réaffirmé l'engagement de Vie Florissante à intensifier ses actions en faveur des veuves, des orphelins, des jeunes filles mères et des familles vulnérables, à travers des programmes d'assistance sociale, de formation professionnelle et d'accompagnement communautaire.

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Estimant que l'aide ponctuelle ne permet pas de sortir durablement les populations de la précarité, il plaide pour la mise en oeuvre de projets favorisant l'autonomie économique des bénéficiaires.

« Une campagne de sensibilisation sera prochainement lancée, notamment dans la commune d'Attécoubé, afin de prévenir la consommation de drogues, la délinquance et d'autres fléaux sociaux touchant la jeunesse », a-t-il indiqué avant d'ajouter ceci : « Nous sommes nés pour servir. Chacun peut poser un acte de solidarité, qu'il s'agisse d'offrir un vêtement, de partager un repas, de transmettre un savoir-faire ou d'accompagner une personne dans le besoin », a-t-il affirmé.

Intervenant au nom de l'organisation, la secrétaire générale adjointe, Péhé Néhémie Isabelle, a rappelé que Vie Florissante est née d'une vision portée par l'apôtre Bethime Essambi Daniel : « Notre objectif est de redonner dignité, autonomie et espoir aux personnes vulnérables afin qu'elles puissent retrouver une vie épanouie ».

L'Ong avec huit ans d'activités, a mené plusieurs actions sociales dans diverses localités de Côte d'Ivoire, notamment à Larabia, Béoni, Deux-Plateaux, Akakro et Amoussou, ainsi qu'au Togo.