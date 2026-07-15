Burkina Faso: Célestin Simporé, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique - « Nous allons être à la hauteur de toujours leur donner une déculottée »

Le camarade ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé a présidé, dans la matinée de ce mardi 14 juillet 2026, à la direction générale de la Police nationale, la cérémonie trimestrielle de montée des couleurs des Forces de Défense et de Sécurité de la garnison de Ouagadougou. La cérémonie a été marquée par la présence du camarade ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, des autorités militaires, paramilitaires ainsi que les personnels des différents corps et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Cette cérémonie trimestrielle de montée des couleurs des Forces de défense et de sécurité (FDS) se veut toujours un rituel républicain de renforcement de la cohésion, la solidarité et la discipline au sein des troupes, tout en magnifiant et réaffirmant l'unité entre les différents corps et l'engagement patriotique de défendre la souveraineté nationale. Après l'acte solennel de montée des couleurs, deux interventions ont marqué la cérémonie. Tout d'abord, le camarade directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général de police Thierry Dofizouho Tuina a, dans son intervention, exprimé ses mots de bienvenue.

Saluant la constance et la régularité de cette noble initiative, il a traduit ses reconnaissances au camarade ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique et au camarade ministre de la Sécurité pour leur présence, leur leadership et leur accompagnement constants dont bénéficie l'institution policière. Le ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le camarade général de division, Célestin Simporé a, pour sa part, fait une rétrospection sur l'ensemble des activités ayant marqué le dernier trimestre.

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Sur le plan politique, le camarade ministre d'Etat a rappelé, entre autres, l'adoption de plusieurs textes législatifs et règlementaires entrant dans le cadre de la bonne marche de la Révolution progressiste et populaire (RPP), notamment la loi portant statut de la réserve militaire, le Manifeste de la RPP et la loi sur la liberté religieuse.

Poursuivant, il a fait cas de tenue réussie de la VIIIe édition de la journée de l'Arbre ainsi que la campagne de reboisement et de reforestation en cours, faisant par la même occasion, une mention spéciale aux Eaux et forêts, acteurs-clés de ce succès. Il n'a pas manqué de rappeler la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, indiquant que : « les attaques, nous allons continuer de les subir certainement, mais nous allons être à la hauteur de toujours leur donner une déculottée ».

S'agissant de la mobilisation de recettes au profit du Fonds de soutien patriotique, le camarade ministre d'Etat a félicité les différents acteurs pour les résultats probants engrangés dans le premier semestre, notamment la Douane et la Justice pour leur mobilisation record respectivement de plus de 680 milliards et plus de 3 milliards F CFA, toute chose qui, selon lui, témoigne de leur engagement sans faille.

Le général a également fait cas de la réussite de l'opération Wibga 2 et le lancement de Wibga 3, la mise en place de la plateforme « Alerte Laabal », le lancement de la vidéo-verbalisation qui sera en vigueur d'ici le 1er août, en plus d'autres opérations qui sont en cours. Il est, en outre, revenu sur les rencontres des ministres de la Défense de la Confédération des Etats du Sahel (AES), les ministres de la Sécurité, les chefs d'Etat-Major des rencontres qui visent non seulement à consolider les dispositifs d'opérationnalisation de la Confédération déjà en marche, mais aussi renforcer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral.

Pour clore, il a félicité l'ensemble des forces combattantes pour leur engagement et leur détermination sur les théâtres d'opérations, les différents nouveaux généraux pour leur promotion, le sergent-chef de police Hamed Abel Nikiema alias « le Percuteur » et le Sergent Zan Alfred Bady, alias « le Caterpillar » pour leurs sacres respectifs de Champion d'Afrique des poids moyens WBA Africa et de Champion du monde de powerlifting.