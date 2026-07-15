Congo-Kinshasa: Ebola au pays - Plus de 700 morts enregistrés en deux mois

Du 15 mai 2026 au 15 juillet 2026, cela fait deux mois jour pour jour depuis que le Gouvernement congolais a officiellement déclaré la 17ème épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. La maladie, qui s' etend sur cinq provinces du pays, a déjà fait plus 700 morts.

Certes des avancées dans la riposte ont été enregistrées avec plusieurs centaines de guérisons, mais, de nombreux défis restent à relever pour éradiquer cette maladie qui continue de s'étendre dans d'autres provinces.

Depuis le 17 mai dernier, d'importants efforts sont déployés par le Gouvernement congolais et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Africa CDC, Médecins sans frontières (MSF), ainsi que plusieurs autres organisations internationales pour faire face à cette 17ème épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.

Plus de 50 millions USD mobilisés

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Selon le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, 50 millions de dollars américains ont été décaissés par le Gouvernement depuis le début de l'épidémie. À cela s'ajoutent les financements annoncés par plusieurs partenaires internationaux.

Ces moyens ont permis l'acheminement d'importantes quantités de matériel médical, la construction et l'équipement d'une dizaine de centres de traitement d'Ebola, notamment à Bunia, Rwampara, Mongbwalu, Nyakunde, Komanda et Aru.

Toujours sur une note positive, il y a aussi 300 patients déclarés guéris et sortis des centres de traitement d'Ebola.

Effet de la grève

Cependant, la grève des prestataires de santé affecte le bon fonctionnement de certains de ces centres de traitement. Ils réclament le paiement de leurs primes et salaires, malgré les promesses du ministre de la Santé publique. Lors de son dernier passage à Bunia la semaine dernière, il avait promis de décanter la situation.

Cette situation risque de compromettre la prise en charge des malades et favorisé la propagation du virus, selon des acteurs socio-politiques.

Défi de l'insécurité

A cela s'ajoutent l'insécurité dans certaines zones affectées par la maladie et l'indiscipline de certaines couches de la population qui ne respectent pas toujours les mesures barrières mises en place par les autorités pour couper la chaine de propagation de la maladie. Celle-ci touche désormais à cinq provinces : l'Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, la Tshopo, le Haut-Uele.

Le dernier bilan officiel fait état de mille 926 cas confirmés d'Ebola, dont 702 décès depuis la déclaration de l'épidémie en RDC.