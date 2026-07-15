Madagascar: Distribution - Sanifer et Kibo ouvrent un nouveau magasin à Mamory Ivato

Le groupe Talys poursuit l'extension de son réseau avec l'ouverture d'un nouveau magasin réunissant les enseignes Sanifer et Kibo à Mamory Ivato. Après une préouverture organisée le 14 juillet, l'inauguration officielle est prévue ce 15 juillet 2026.

Cette nouvelle implantation porte à six le nombre de magasins Sanifer et à quatre celui de Kibo à Madagascar. Pour Sanifer, l'objectif reste inchangé : se rapprocher davantage de ses clients en facilitant l'accès aux équipements et matériaux destinés à l'habitat et au secteur du BTP.

Leader du négoce de matériaux de construction, Sanifer met à la disposition des professionnels comme des particuliers une large gamme de produits, allant du sanitaire à la plomberie, en passant par le carrelage, la quincaillerie, l'outillage et les luminaires. Forte de 29 années de présence sur le marché et de partenariats avec plus de 300 fournisseurs internationaux, l'enseigne entend proposer un choix diversifié de produits de qualité à des prix compétitifs. Des offres promotionnelles accompagnent d'ailleurs cette ouverture.

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De son côté, Kibo, créé en 2021, poursuit son ambition de rendre les produits du quotidien plus accessibles. Avec son slogan « Ny mora indrindra hatrany », l'enseigne de cash and carry accueille plus de 50 000 clients chaque mois. Elle joue un rôle d'intermédiaire entre les grandes chaînes de distribution et les épiceries de quartier, tout en mettant l'accent sur des prix abordables afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.

Au-delà de son activité commerciale, le groupe Talys affirme que cette nouvelle implantation contribuera à la création d'emplois pour les jeunes, au rapprochement des services avec la population et au développement de la localité.

Fondé en 1993, le groupe Talys confirme ainsi sa stratégie de développement en renforçant la proximité avec sa clientèle et en consolidant son offre dans les secteurs de la construction et de la distribution.