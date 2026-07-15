Madagascar: Volleyball/Zone 7 - Allan Jarvis Rakotoarisoa vise le haut niveau

La Fédération malgache de volleyball a sollicité le renfort des expatriés pour le championnat de la zone 7 U18. Le passeur de l'US Talence VB est au pays depuis quelques jours.

L'expatrié de France, âgé de 17 ans et mesurant 1,86 m, Allan Jarvis Rakotoarisoa, est de passage au pays pour renforcer la sélection nationale en vue du championnat d'Afrique de la zone 7 des U18, prévu du 5 au 10 août au Palais des sports Mahamasina. Il passe habituellement deux à trois mois par an au pays durant les grandes vacances. L'objectif de ce passeur est « d'évoluer dans le haut niveau en France ou à Madagascar en équipe nationale ». Passionné de sport en général, il a déjà pratiqué d'autres disciplines comme le foot et le rugby, ainsi que des sports de combat comme le karaté et le taekwondo, et il a été séduit par le volleyball.

Allan a été influencé par son oncle, un ancien volleyeur de la GNVB qui vit actuellement à La Réunion. « Il m'a dit que j'ai le physique athlétique pour le volley et je me suis lancé dans la pratique », raconte-t-il.

Il a découvert le volleyball à l'Esca Antanimena, à l'âge de 18 ans, où il a suivi une initiation pendant 2 à 3 ans, avant de participer au championnat U20 d'Analamanga. Il jouait ensuite à la GNVB en 2022 et 2023 dans les catégories U16 et U18.

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« Nous avions disputé le championnat de Madagascar U18G et l'équipe avait été éliminée en finale », confie-t-il.

Études et sport

Après le baccalauréat, Allan a dû poursuivre ses études en France et avait intégré le club US Talence VB à Bordeaux. « Nous avions participé à plusieurs compétitions, en ligue régionale 1 en Nouvelle-Aquitaine. Nous avions par la suite accédé en prénationale ». Dans la catégorie Élite U18, son équipe avait été éliminée au 8e tour par Paris VB en Coupe de France. « J'ai tenté ma chance pour la première fois en Coupe de France de beach-volley. Les adversaires sont tous très expérimentés et nous avons été éliminés au 2e tour. J'ai pu malgré tout engranger des expériences et je suis partant pour la prochaine saison », confie-t-il.

Parallèlement au sport, Allan poursuit des études en économie et gestion. En deuxième année, il se spécialisera en gestion d'entreprise et en marketing.

« Je suis un passionné du volleyball et je dois bien gérer en même temps mes études. J'ai un planning détaillé. On ne peut pas le faire au feeling. Heureusement que je n'ai pas un emploi du temps très chargé. Je passe une heure tous les matins à faire du footing avant d'aller à l'université. Après les cours, je vais à la salle de sport. À chaque temps libre, je me consacre aux devoirs et, des fois, à la récupération ».