Madagascar: Examen - Les sujets du bac suivent un contrôle strict

À l'approche du baccalauréat 2026, les sujets d'examen font l'objet de mesures de sécurité strictes. De leur élaboration à leur acheminement, chaque étape est rigoureusement contrôlée afin de garantir leur confidentialité et l'égalité entre les candidats.

Avant d'être distribués dans les salles d'examen, les sujets du baccalauréat suivent plusieurs étapes de vérification. Leur élaboration s'effectue dans un cadre hautement sécurisé afin de préserver la confidentialité des épreuves.

Pour chaque matière, chaque Direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) prépare trois propositions de sujets. Des enseignants spécialement désignés participent à leur conception. Afin de garantir la confidentialité des contenus, les concepteurs sont placés en quarantaine. Durant cette période, ils sont coupés du monde extérieur et ne peuvent communiquer avec leurs proches. Les sujets retenus sont ensuite identiques dans toutes les régions du pays afin d'assurer l'équité entre les candidats.

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« Après leur empaquetage, les sujets sont emballés, puis acheminés hors du conclave sous haute surveillance. Le convoi est suivi par des caméras jusqu'aux sites de dépôt, notamment des camps militaires ou des préfectures. Ces lieux sont également placés sous vidéosurveillance afin d'assurer un contrôle permanent », a indiqué, hier, une source au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Sous escorte

À partir de ces points de stockage, les chefs de centre récupèrent les enveloppes destinées à leurs établissements respectifs. L'acheminement vers les centres d'examen s'effectue ensuite sous escorte, conformément à une procédure rigoureuse.

« Les sujets sont acheminés vers les centres d'examen selon une procédure stricte, en raison de leur caractère sensible. Leur transport débute cette semaine. Les centres les plus éloignés sont desservis en priorité, et les convois sont placés sous escorte », explique Angelo Raherinirina, directeur général de l'Enseignement supérieur.

Les enveloppes scellées ne seront ouvertes que le jour de l'épreuve. « Certains détails du dispositif de sécurisation restent toutefois confidentiels afin de garantir l'intégrité des sujets d'examen», poursuit notre source.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tient à rassurer l'opinion publique. Des mesures de contrôle renforcées ont été mises en place afin de préserver la confidentialité des sujets et de garantir l'intégrité du baccalauréat sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, un système de veille numérique permet de traquer les vendeurs de faux sujets d'examen sur les réseaux sociaux.

Les épreuves du baccalauréat se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 juillet pour le baccalauréat général ainsi que pour la première partie du baccalauréat technologique, technique et professionnel. La seconde partie de ces examens se tiendra du lundi 27 au jeudi 30 juillet.