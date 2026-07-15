Madagascar: Infrastructures - Le pont d'Anosizato sera remplacé

Le pont actuel d'Anosizato va prendre sa retraite. Il cédera sa place à un nouvel ouvrage, dans le cadre du projet Fly Over. Un second pont parallèle sera érigé en aval, accolé à la structure principale. Et ce n'est là qu'une partie du projet global. La pièce maîtresse du projet est l'échangeur géant en forme de trèfle à quatre feuilles, qui relie la RN1 et la RN58A. Il est doté de quatre rampes et de quatre bretelles d'accès.

Cet aménagement a été pensé pour éliminer les croisements à niveau, responsables des embouteillages monstres sur cet axe. Des passerelles piétonnes et des voies cyclables seront également construites sur cette infrastructure, pour permettre une traversée entièrement sécurisée pour les piétons et les cyclistes.

C'est le compte à rebours final. Le ministère des Travaux publics (MTP) s'apprête à donner, d'ici la fin de ce mois de juillet 2026, le coup d'envoi officiel de ce chantier d'envergure. Pour coordonner ce projet titanesque, les équipes du MTP ont multiplié les séances de travail avec les acteurs clés impactés par l'emprise des travaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des réseaux de distribution aux infrastructures numériques, tout a été passé au crible avec la Jirama, l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (Apipa), l'opérateur de fibre optique Yas, le concessionnaire CFAO, ainsi que le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) pour la gestion stratégique des caméras de surveillance.

Du côté des riverains, 80 % des dossiers des personnes impactées par le projet sont déjà collectés et traités par les autorités en vue des indemnisations et des expropriations. La concertation citoyenne reste au coeur du processus. Le comité d'évaluation de l'Office national pour l'Environnement (ONE), épaulé par le MTP, est allé à la rencontre de la population locale pour désamorcer les inquiétudes et annoncer le démarrage imminent des travaux.

Pour les riverains désireux de s'exprimer, des registres d'observations sont ouverts dans les fokontany et les communes concernés jusqu'au 23 juillet. Deux grands rendez-vous de consultations publiques sont programmés afin de finaliser l'obtention du permis environnemental : le 16 juillet à la salle d'oeuvre d'Anosizato et le 17 juillet au gymnase de Mahamasina.