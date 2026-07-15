Burkina Faso: Semaine nationale de l'information et de l'orientation - Les nouveaux bacheliers invités à faire le bon choix

La 11e édition de la semaine nationale de l'information et de l'orientation se tient, du 13 au 18 juillet 2026. L'ouverture officielle a eu lieu, le mardi 14 juillet 2026, à Ouagadougou.

Dans le but d'accompagner les nouveaux bacheliers à faire des choix appropriés de leurs filières universitaires, la Direction générale du conseil à l'orientation universitaire et des bourses (DGCOB) organise chaque année la Semaine nationale de l'information et de l'orientation (SIO), un cadre d'échanges et de conseils avec les futurs étudiants.

La 11e édition se tient, du 13 au 19 juillet 2025. L'ouverture officielle de la semaine a eu lieu, le mardi 14 juillet 2026, à Ouagadougou. Placée sur le thème : « Appropriation de la carte universitaire pour une contribution de l'apprenant au développement socio-économique du Burkina Faso », la SIO propose une série d'activités. Pendant une semaine, les stands des universités, des écoles et des organismes professionnels vont offrir des informations sur les contenus des formations, les conditions d'accès, les débouchés et les possibilités de bourses ou de mobilité.

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Pour la Directrice générale de la DGCOB, Marie Laure Guissou, l'objectif général de la SIO est d'accompa-gner les bacheliers dans leur choix d'orientation académique et professionnelle. « Tout au long de la semaine, les nouveaux bacheliers bénéficieront des séances d'entretiens individuels avec nos conseillers d'orientation » a-t-elle dit. Le parrain de la SIO 2026, André Bayala, maitre artisan chocolatier, a invité les bâcheliers à opérer de bons choix, tout en concertant les parents, car, un mauvais choix peut conduire à la catastrophe.

« Le meilleur choix ne profite pas à vous seul mais à toute la Nation », a-t-il soutenu. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Adjima Thiombiano, présidant de la cérémonie, a insisté sur la nécessité pour les nouveaux bacheliers de bien s'informer avant de choisir une filière. Selon lui, la semaine de l'information et de l'orientation constitue un cadre privilégié pour recueillir des renseignements fiables et prendre des décisions éclairées.

Des reformes pour améliorer la formation

« Le bon choix détermine l'avenir de l'étudiant et celui de la Nation », a-t-il martelé. Il a, par ailleurs, interpellé les parents à accompagner les enfants sans leur imposer des choix professionnels car, l'étudiant doit pouvoir assumer ses décisions en toute responsabilité. Sur le plan des réformes, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur a évoqué la mise en place de la carte universitaire destinée à spécialiser les universités par domaine de formation afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et une bonne répartition des ressources humaines et matérielles.

Il a annoncé l'augmentation du nombre de bourses annuelles de 2300 à 3OOO et l'opérationnalisation d'amphithéâtres d'ici la rentrée 2026-2027. A cela, s'ajoute la création de l'académie technologique du Faso, présentée comme une école d'élite destinée à former les meilleurs étudiants dans les domaines stratégiques tels que le nucléaire, l'aéronautique, la métallurgie et la chimie industrielle.