Congo-Kinshasa: Le pays reçoit le soutien de l'UNFPA dans le processus de recensement général de la population

Ce mardi 14 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec Monsieur Alain Akpadji, Représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), au sujet du processus de recensement général de la population congolaise.

Accompagné du ministre d'État en charge du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo, M. Alain Akpadji, a présenté au Chef de l'État la nécessité de mobiliser des appuis techniques et financiers pour un recensement inclusif sur l'ensemble du territoire national dont la phase de sensibilisation commence ce mercredi 15 juillet 2026.

Ayant reçu des orientations du Président de la République, qui souhaite que cette opération s'organise sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo (RDC) y compris dans les zones illégalement occupées par des forces étrangères, M. Alain Akpadji a réaffirmé l'engagement de l'UNFPA à accompagner la RDC dans ce processus de grande envergure.

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« Nous avons des méthodes de pilotage des recensements généraux de la population et de l'habitat dans des conditions très difficiles. Nous allons utiliser l'intelligence démographique, là où un certain nombre de mécanismes répondant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utilisés pour que la collecte des données soit vraiment complète », a tenu à rassurer M. Alain Akpadji.

Pour sa part, le ministre d'État en charge du Plan est revenu sur l'importance de la sensibilisation de la population afin de lui permettre à aider les équipes de terrain à collecter les meilleures informations possibles devant accompagner le développements de la RDC. Il a par la même occasion annoncé que le recensement pour l'ensemble du territoire national débutera au mois d'août prochain et va s'étendre jusqu'en 2027.

« Le processus débutera par le recensement du Chef de l'État, avant de se poursuivre auprès des présidents de deux chambres du Parlement et ceux des Assemblées provinciales. Les membres du gouvernement, les ainsi que d'autres personnalités du pays suivront et la dernière étape va concerner le recensement des populations jusque dans des milieux ruraux ».