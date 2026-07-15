Congo-Brazzaville: Infrastructure - La Tour de la SNPC à Pointe-Noire sera livrée avant la fin de cette année

Le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, a visité, le 14 juillet à Pointe-Noire, le chantier de construction de la Tour de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). A l'issue de la visite, il a indiqué que les travaux pourront s'achever avant la fin du mois de décembre.

La tour de la SNPC est un immeuble de dix-neuf étages, comprenant des bureaux, un auditorium de 500 places équipées et divers aménagements extérieurs composés des voiries, de 113 places de parking (52 places en sous-sol et 61 à l'extérieur) ; des espaces verts et plan d'eau ; quatre ascenseurs ; deux monte-charges ; trois escaliers, un réfectoire central, une infirmerie et ftness, une salle de presse, un espace VIP et réception, une protection incendie IGH, un contrôle d'accès, une vidéo surveillance, GTC, éclairage. architectural.

Le ministre Stev Simplice Onanga est sorti de sa visite du chantier satifait, estimant qu' avec ce genre de bâtiment, les performances de la SNPC devraient doubler. «Dans le planning qui nous a été présenté, en principe au mois de décembre prochain, on devrait pouvoir inaugurer ce beau bâtiment. Le tout est déjà pratiquement mis en marche, les approvisionnements, quasiment tout est fait, il nous reste que quelques mois. D'ici à la fin de l'année, ces travaux seront terminés et le président de la République pourra venir inaugurer ce bâtiment », a-t-il déclaré.

Avant cette visite, le ministre des Hydrocarbures a eu une séance de travail avec le personnel de la SNPC, au cours de laquelle il a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec cette société. « Je suis un produit de cette société, et je pense que la SNPC a un rôle majeur à jouer dans ce pays. C'est pour cette raison que j'ai voulu toucher du doigt ce qui s'y passe, notamment voir les différentes activités, comment est-ce qu'ensemble nous pouvons justement travailler main dans la main en vue de répondre aux besoins de l'Etat. Aujourd'hui, vous le savez, les productions sont très attendues au niveau national et c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous venons pour dire que nous travaillerons ensemble pour faire de cette société un champion national », a-t-il déclaré.

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