Congo-Brazzaville: Arrière-pays - Denis Sassou N'Guesso en visite de travail dans le Pool

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé le 14 juillet en début de soirée à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, où il va mettre en service, ce 15 juillet, la ligne électrique Kinkala-Louingui-Boko-Loumo. La cérémonie officielle est prévue à Boko.

A son arrivée à Kinkala, le président de la République a été salué par le comité d'accueil, les membres du gouvernement et autres autorités locales. En effet, les habitants de Kinkala lui ont réservé un accueil chaleureux, l'accompagnant de l'héliport jusqu'au centre-ville.

L'inauguration de la ligne électrique de 30 kV reliant Kinkala à Boko, avec des dessertes vers Louingui et Loumo vise, entre autres, à désenclaver le département du Pool, améliorer les conditions de vie de la population locale et à stimuler les activités économiques de l'arrière-pays. La mise en service de cette ligne électrique intègre le vaste projet d'édification du boulevard énergétique, annoncé par le chef de l'Etat en 2003 lors du lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Imboulou. Le but étant de couvrir le pays en matière d'électricité à plus de 90% en mettant un accent sur le monde rural. Ceci en comptant sur l'électricité produite depuis la centrale à gaz de Djeno; les centrales hydroélectriques de Moukoukoulou, d'Imboulou et de Liouesso.

Après la mise en service de cette ligne électrique, l'agenda présidentiel prévoit la visite, aujourd'hui même, du centre d'adduction d'eau potable de Boko. Il s'agit d'un autre secteur vital auquel le gouvernement attache du prix.

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