Madagascar: Biens publics - Les vandales arrachent les clôtures du lac Anosy

15 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Autour du lac Anosy, les infrastructures publiques montrent des signes de détérioration. Les grillages métalliques installés pour sécuriser et délimiter le site sont endommagés à plusieurs endroits, tandis que certaines portions ont totalement disparu.

D'après des personnes fréquentant régulièrement les lieux, ces dégradations seraient commises pendant la nuit. « Nous constatons que les installations autour du lac se dégradent de jour en jour. La nuit, certaines personnes profitent du calme pour enlever les grillages. Le lendemain, nous découvrons souvent de nouvelles parties de la clôture disparues », témoigne un riverain.

Au fil du temps, les éléments de clôture encore présents ont été détournés de leur fonction première. Certaines barrières servent désormais à faire sécher les vêtements des personnes sans domicile qui occupent les environs du lac.

Les habitués des lieux regrettent la dégradation progressive du site, qui nuit à l'image du lac Anosy. Ils alertent également sur les risques liés à la sécurité et à la destruction des biens publics.

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