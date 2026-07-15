Madagascar: Ankatso - Des agents de sécurité filtrent l'entrée du campus

15 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'accès au campus universitaire d'Antananarivo est surveillé. Des agents du service de sécurité de l'université contrôlent systématiquement les personnes qui entrent par les portails. Le badge d'étudiant ou d'autres pièces justificatives est exigé à toute personne qui y entre. « C'est depuis le mois de mars que nous effectuons la sécurisation au niveau de l'entrée. Ce dispositif a été renforcé depuis les suspicions de vol d'enfants et de personnes », indique Andriamihaja Rasolofo, chef de service adjoint de la sécurité de l'université d'Antananarivo, hier.

Des malfaiteurs agiraient dans l'enceinte de cette université. La plupart se feraient passer pour quelqu'un d'autre afin de dérober des téléphones, principalement. « Depuis le début de cette année, nous enregistrons une quinzaine de plaintes », poursuit ce responsable qui note que la plupart des victimes ne portent pas plainte.

Ce campus universitaire est également devenu un raccourci pour les riverains, se transformant ainsi en un terrain de jeu idéal pour les malfaiteurs. « Les habitants de la zone devraient utiliser la voie publique plutôt que de couper à travers le campus pour se déplacer», enchaîne la source. Afin de renforcer la sécurité des étudiants, la présidence de l'université d'Antananarivo a décidé de restreindre les plages horaires des cours. Désormais, ces derniers ne débuteront qu'à 7 h et devront impérativement s'achever à 17 h.

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