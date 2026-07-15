Madagascar: Tennis/Billie Jean King Cup - Les Akomba signent une deuxième victoire

Les raquettes malgaches ont confirmé leur excellent début de campagne mardi au National Tennis Centre de Gaborone. Opposées au Burundi lors de leur deuxième sortie de la Billie Jean King Cup, elles n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires en s'imposant sur le score sans appel de 3 à 0. Une prestation maîtrisée qui permet à Madagascar de conserver une dynamique positive dans cette compétition par équipes, la plus prestigieuse du tennis féminin mondial.

Harena Voaviandraina a lancé les hostilités en dominant Marie Ceila Kezakimana en deux sets secs (6/1, 6/1). Maîtrisant parfaitement les échanges depuis le fond du court, la Malgache a rapidement pris la mesure de son adversaire pour offrir le premier point à son équipe.

Dans le deuxième simple, Iariniaina Tsantaniony, championne de Madagascar en titre, a confirmé la supériorité des Akomba. Face à Ange Bebita Ishimwe, elle s'est imposée avec autorité (6/1, 6/0), ne laissant aucune ouverture à la Burundaise. Cette deuxième victoire assurait déjà le succès de Madagascar avant même le double.

Complémentarité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La paire composée d'Elisoa Andriantefihasina et de Mirindra Fanomezantsoa Razafindrazaka a conclu la rencontre de la meilleure des manières. Opposées au duo Ange Bebita Ishimwe - Marie Ceila Kezakimana, les Malgaches se sont imposées en deux manches (6/2, 6/3), validant un deuxième succès collectif sans concéder le moindre match.

Avec deux victoires en autant de rencontres, les protégées de Teddy Andrianjafitrimo, capitaine de l'équipe nationale malgache, abordent la suite de la campagne africaine avec davantage de confiance. L'équipe affiche une belle complémentarité entre les joueuses expérimentées et les plus jeunes, tout en confirmant la profondeur de l'effectif malgache.

« On a une chance inouïe de passer en groupe II. On doit profiter que les vedettes burundaises et kenyanes ne soient pas de l'aventure à Gaborone. Mais une victoire contre le Nigeria serait déjà un premier grand objectif pour jouer les play-offs à trois nations où deux seront promues en groupe II », confie Dina Razafimahatratra, ancien DTN de la fédération malagasy de tennis.

Ce nouveau succès constitue un signal encourageant pour la suite de la compétition. Les Akomba restent pleinement engagées dans la course aux premières places du groupe III Afrique, avec l'objectif de décrocher une promotion vers le groupe II. Si le niveau des prochaines rencontres s'annonce plus relevé, les deux premières sorties ont démontré que Madagascar possède les armes pour rivaliser avec les meilleures sélections de cette division.

Les joueuses malgaches abordent désormais leur prochaine échéance contre le Nigéria ce jour, avec l'ambition de poursuivre leur parcours sans faute et de rapprocher le tennis féminin malgache d'un retour parmi l'élite continentale.