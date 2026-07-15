Madagascar: Marie Estella Lafontaine signe au PSG

Fierté nationale. Native de Nosy Be Hell-Ville, Marie Estella Lafontaine a signé son premier contrat professionnel avec le prestigieux club français du Paris Saint-Germain. Âgée de 17 ans, l'attaquante malgache avait intégré le centre de formation du club parisien durant l'été 2024.

Au cours de la saison 2024-2025, elle avait remporté le titre de championne nationale U19 féminine sous les couleurs du PSG. Estella Lafontaine s'est ensuite progressivement imposée au plus haut niveau, obtenant du temps de jeu avec l'équipe professionnelle.

Elle s'est récemment illustrée en inscrivant un doublé décisif face à Thonon Évian, contribuant à la qualification de son équipe en quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine de football professionnel.

« Je suis très heureuse de signer mon premier contrat professionnel avec le PSG. C'est une grande fierté pour moi et une étape importante dans mon parcours. Je vais continuer à travailler avec détermination pour progresser, aider mon équipe et défendre les couleurs Rouge et Bleu », a-t-elle déclaré lors de sa première interview après la signature.

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Marie Estella Lafontaine a commencé son parcours au CS Sedan Ardennes, où elle a évolué de 2021 à 2024. Elle a ensuite rejoint l'un des clubs les plus prestigieux du football féminin français pour poursuivre sa progression.