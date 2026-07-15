Madagascar: Le rock tient une place prépondérante

À l'occasion de la Journée mondiale du rock, célébrée chaque 13 juillet, artistes et organisateurs mettent en avant la vitalité d'un genre musical qui continue de séduire toutes les générations à Madagascar.

Des aînés aux plus jeunes, le rock continue de faire vibrer les Malgaches. Si les jeunes constituent aujourd'hui la majorité du public, leur passion est souvent nourrie par celle de leurs aînés, qui la transmettent de génération en génération. Cette dynamique s'est une nouvelle fois illustrée lors de plusieurs événements d'envergure, notamment l'Ultimate Show, organisé en juin dernier, confirmant que le rock conserve une place importante dans le paysage musical malgache.

Pour Aina Nirina, du groupe As Rock Show, le pop rock compte parmi les styles les plus dynamiques de cette scène musicale. Il constate également une nette évolution du public. « Autrefois, beaucoup associaient les concerts de rock à une mauvaise image. Aujourd'hui, les spectateurs viennent en famille, le respect est au rendez-vous et l'ambiance a considérablement évolué », témoigne-t-il. Selon lui, cette transformation attire de plus en plus de jeunes, sans pour autant éloigner les générations précédentes.

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Le succès de l'Ultimate Show illustre cette évolution. Pour Rado Ramamonjisoa, propriétaire-gérant de Garage Mozika, l'événement a largement dépassé les prévisions. « Nous nous attendions à atteindre la moitié de notre objectif, mais nous l'avons finalement doublé », résume-t-il avec satisfaction. Il rappelle que l'ambition était d'offrir « une grande célébration populaire dans un espace plus vaste afin que chacun puisse vivre pleinement la fête ».

L'événement s'est également distingué par une campagne de sensibilisation menée avec plusieurs partenaires afin d'encourager le public à préserver la propreté du site et à ne pas jeter les mégots de cigarette au sol.

Au-delà de cette réussite, Garage Mozika entend poursuivre son engagement en faveur de la scène musicale. De nouveaux événements sont déjà envisagés afin d'offrir davantage de visibilité aux jeunes talents, notamment à travers des concerts organisés en partenariat avec les 45 ans de Tselatra à Antsahamanitra. L'objectif est aussi d'élargir progressivement la programmation à d'autres styles musicaux, sans se limiter au rock.

Rado Ramamonjisoa adresse enfin ses remerciements à tous les participants. « Cet événement a réuni toutes les générations, des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, et il restera gravé dans l'histoire du rock et du métal malgaches», affirme-t-il. Il reconnaît néanmoins que l'organisation d'un spectacle d'une telle ampleur comporte encore plusieurs défis, notamment la protection des supports de communication, tels que les affiches et les banderoles, souvent retirées avant l'événement.