Madagascar: Foire des motos III - Platonik Prod rassemble le monde des deux-roues

15 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Retrouvailles des passionnés et des sociétés dans le domaine des deux-roues. L'organisateur d'événements, Platonik Prod, lance la troisième édition de la Foire des motos, qui se déroulera du 23 au 25 juillet au Palais des sports Mahamasina. Une cinquantaine de stands, dont une trentaine de concessionnaires, y exposeront des deux et trois roues de marques européennes et asiatiques, pratiques pour les particuliers ou les sociétés.

CFAO Mobility, importateur exclusif et représentant des marques japonaises, présentera des produits de dernier cri de maxiscooters pour la compétition ou les particuliers. En collaboration avec quelques concessionnaires, la banque primaire Sipem proposera, quant à elle, une offre de facilitation de crédit. Outre la vente des motos thermiques, Moto Store mettra également en vente celles électriques, qui sont en vogue depuis quelques années. Motorbike se consacrera, pour sa part, à la vente de motos d'occasion sportives, routières, de quads et aussi de jets-skis, avec des facilités de paiement.

Outre l'exposition-vente de motos, TVS proposera des équipements de protection et des pièces détachées avec offre promotionnelle. La Direction générale de la sécurité routière animera des séances de sensibilisation durant les trois jours. Des assurances et des compagnies pétrolières seront, elles aussi, de la partie. Cerise sur le gâteau, Ken animera un spectacle dans la soirée du troisième et dernier jour de l'événement.

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