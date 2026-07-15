Madagascar: Festival Sômarôho - Wawa réunit les six provinces dans une même fête

Du 5 au 9 août à Nosy Be, la 13e édition du Festival Sômarôho veut rassembler les Malgaches des six provinces autour de la musique, de la culture et du tourisme.

Porté par le chanteur Wawa et organisé en partenariat avec Yas Madagascar, le Festival Sômarôho revient à Nosy Be du 5 au 9 août avec une ambition affirmée : réunir les six provinces de Madagascar au sein d'un même rendez-vous culturel, comme un symbole d'unité nationale, où artistes, habitants, touristes et diaspora partageront cinq jours de festivités.

Cette année revêt une importance particulière pour l'artiste. Le Festival Sômarôho en est à sa 13e édition, tandis que le groupe Wawa célèbre ses 23 ans d'existence et que son fondateur marque ses 25 ans de carrière musicale. « Je veux avant tout remercier mon public. Mon objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'offrir un grand moment de joie, malgré les difficultés que traversent de nombreuses personnes », confie-t-il.

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De son vrai nom Joël Andriamahazo Issoubaly, Wawa débute comme batteur au sein du groupe Dr JB, avec lequel il évolue pendant sept ans et enregistre deux albums. En 2003, il entame une carrière solo à Nosy Be sous le nom de Wawa. Au fil des années, la célébration de l'anniversaire de son groupe prend de l'ampleur jusqu'à devenir le Festival Sômarôho, aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands rendez-vous culturels du pays.

Shenseea

Musicien accompli, compositeur, arrangeur et interprète, Wawa vit exclusivement de son art. Il est reconnu pour ses rythmes chaleureux, mêlant principalement le salegy, le reggae et le mogotro. Auteur de plus d'une centaine de chansons, il compose régulièrement de nouveaux titres inspirés de ses voyages et de ses émotions. « La fidélité de mon public repose sur le respect du travail bien fait et sur ma volonté constante d'offrir des spectacles de qualité », affirme-t-il.

Le programme mettra à l'honneur la richesse de la culture malgache à travers de nombreuses animations. Un grand carnaval ouvrira les festivités avec un bal d'ouverture, suivi d'animations sportives, de l'élection de Miss et Mister Sômarôho ainsi que de découvertes touristiques de l'île de Nosy Be. Pour Wawa, le festival dépasse largement le cadre musical.

« Nous sommes tous une seule famille à Madagascar. Le festival doit rassembler les six provinces afin que chacun puisse en bénéficier », explique-t-il. Selon lui, l'événement profite à toute la population, notamment aux hôtels, aux commerçants et aux acteurs du tourisme, grâce à l'affluence des visiteurs venus de différentes régions du pays, de la diaspora et de l'étranger.

La programmation musicale réunira une vingtaine d'artistes malgaches, parmi lesquels Théo Rakotovao, Tence Mena, Wendy Catalina, Basta Lion, Lowis, Parish et Wawa lui-même. Des artistes internationaux sont également attendus, dont la chanteuse jamaïcaine Shenseea, figure montante de la scène internationale, ainsi que des artistes venus de La Réunion et de Mayotte. Wawa souligne : « La venue de Shenseea répond à une forte demande du public et constitue l'un des grands défis de cette édition. »

Organiser un événement d'une telle envergure représente cependant un véritable défi. Entre les cachets des artistes, les billets d'avion et les imprévus liés à certaines annulations, Wawa reconnaît avoir traversé plusieurs difficultés au fil des éditions. Malgré ces obstacles, il poursuit son engagement avec la même conviction : « Faire du Festival Sômarôho une vitrine de Madagascar et un rendez-vous capable de rassembler les Malgaches autour de leur culture.»