Madagascar: Tanjombato - La police retrouve une fugueuse

Fugue. Lundi, aux alentours de 21h 20, les policiers de l'Unité d'intervention rapide du commissariat central d'Atsimondrano ont découvert une adolescente âgée de 14 ans qui errait seule près des escaliers menant à l'église catholique de Tanjombato.

La jeune fille portait un sac à dos et semblait désorientée. Après vérification, il s'est avéré qu'elle avait quitté le domicile de ses proches à Marohoho, Tsimbazaza, à la suite d'un différend familial, avant de se retrouver seule dans la rue.

Les Forces de l'ordre ont immédiatement pris en charge l'adolescente et l'ont raccompagnée en toute sécurité chez elle, à Tsimbazaza. Elles ont ensuite sensibilisé sa famille à l'importance du dialogue pour résoudre les conflits et éviter que de telles situations ne se reproduisent.

La Police nationale admet que ce type de problème est fréquent, mais peut toujours être réglé par la communication et l'écoute mutuelle. Elle invite par ailleurs la population à ne pas hésiter à solliciter l'aide des agents présents sur le terrain en cas de besoin. Elle souligne son engagement à assurer la protection et la sécurité de tous.