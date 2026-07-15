Madagascar: Tanjombato - La police retrouve une fugueuse

15 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Fugue. Lundi, aux alentours de 21h 20, les policiers de l'Unité d'intervention rapide du commissariat central d'Atsimondrano ont découvert une adolescente âgée de 14 ans qui errait seule près des escaliers menant à l'église catholique de Tanjombato.

La jeune fille portait un sac à dos et semblait désorientée. Après vérification, il s'est avéré qu'elle avait quitté le domicile de ses proches à Marohoho, Tsimbazaza, à la suite d'un différend familial, avant de se retrouver seule dans la rue.

Les Forces de l'ordre ont immédiatement pris en charge l'adolescente et l'ont raccompagnée en toute sécurité chez elle, à Tsimbazaza. Elles ont ensuite sensibilisé sa famille à l'importance du dialogue pour résoudre les conflits et éviter que de telles situations ne se reproduisent.

La Police nationale admet que ce type de problème est fréquent, mais peut toujours être réglé par la communication et l'écoute mutuelle. Elle invite par ailleurs la population à ne pas hésiter à solliciter l'aide des agents présents sur le terrain en cas de besoin. Elle souligne son engagement à assurer la protection et la sécurité de tous.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.