Madagascar: Association - Les jumeaux de Toliara se démarquent

Les vrais, les faux jumeaux et les triplets de Toliara se regroupent au sein d'une association depuis 10 ans. Ils ont célébré l'anniversaire de leur association, présidée par Félix Randrianantenaina, samedi dernier à la Maison des jeunes de Toliara.

« Les jumeaux de notre association participent au développement de la vie citoyenne en menant des sensibilisations auprès de nos concitoyens. Nous nous intéressons à la lutte contre la corruption, à la protection de l'environnement, à la santé, à la lutte contre la violence, aux droits des plus vulnérables comme les personnes vivant avec un handicap, à l'instauration de la paix », explique Lailla Hasiniaina Ravily, l'une des fondatrices de l'association aux côtés du président fondateur Félix Randrianantenaina, qui a déjà malheureusement perdu son frère jumeau.

L'association des jumeaux regroupe à ce jour cinquante-cinq filles et femmes ainsi que quarante-six garçons et hommes. Ces membres incluent les jumeaux et les triplets des autres districts de la région Atsimo-Andrefana et certains sont même partis travailler dans d'autres régions.

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« Il y a des bébés, des enfants, des jeunes et des parents au sein de notre association. Les jeunes sont très actifs, mais les autres membres participent à leur niveau et suivant leur domaine », ajoute l'interlocutrice. Nombreux d'entre eux croient en l'existence de la télépathie entre les jumeaux. « Quand l'un est malade, l'autre ne se sent pas non plus très bien», témoigne la jumelle de Lalilla H. Ravily. Les jumeaux de Toliara veulent apporter leur part de responsabilité au développement du pays. Pour l'heure, leurs initiatives restent entièrement bénévoles.