Le premier secrétaire de l'USFP a exprimé sa «pleine satisfaction à l'égard de la Haute Décision Royale portant création des commissions nationale, régionales et locales des élections, chargées de traiter les problèmes et les infractions juridiques susceptibles de survenir lors du prochain scrutin».

A l'issue d'une réunion tenue mardi matin avec le ministre de l'Intérieur et les secrétaires généraux des partis représentés au Parlement, Driss Lachguar a déclaré à Libé que «la décision qui nous a été annoncée au cours de cette réunion constitue l'une des décisions les plus importantes». Il a appelé le ministère de l'Intérieur à «poursuivre la même approche participative qu'il a adoptée dans la gestion des opérations liées au processus électoral, depuis le Discours Royal prononcé à l'occasion de la dernière Fête du Trône».

Le Premier secrétaire a expliqué que ces nouvelles mesures serviront de cadre aux modalités de coopération et de concertation avec les partis politiques.

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Driss Lachguar n'a pas manqué de souligner que « des listes électorales moins nombreuses, mais exactes et authentiques, valent mieux que des listes artificiellement gonflées, qui nécessitent par la suite des campagnes supplémentaires de rectification, au prix d'un gaspillage des efforts consentis ».

Et d'ajouter qu'il avait personnellement suivi les opérations d'inscription dans différentes préfectures et provinces, où il avait constaté la correction de plusieurs dysfonctionnements signalés auparavant, notamment le phénomène des « transferts massifs » d'électeurs. Celui-ci consistait à inscrire collectivement des personnes dans des circonscriptions auxquelles elles n'appartenaient pas, afin d'en influencer les résultats. Pour le Premier secrétaire, ces pratiques ont été fortement limitées, appelant par là même à veiller au respect de la loi et à ne tolérer aucun dépassement après le lancement de la campagne électorale.

Driss Lachguar a salué les efforts accomplis, estimant que, pour la première fois, le Maroc dispose de listes électorales fiables, protégées contre toute manipulation durant les «cent derniers mètres» du processus électoral, afin de préserver la crédibilité des élections.

S'agissant du cadre juridique, le Premier secrétaire a loué le travail réalisé pour préparer les textes de loi, soulignant qu'un consensus existe entre les partis politiques sur la nécessité de disposer de listes électorales fiables.

En outre, Driss Lachguar a estimé que les opérations de radiation menées dans plusieurs provinces avaient permis de rétablir la situation et de refléter plus fidèlement la réalité.