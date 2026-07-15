Tunisie: Ambassadeur d'Italie - « 1 000 entreprises italiennes au pays ont généré près de 100 000 emplois »

15 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Italie a atteint 6,5 milliards d'euros, un niveau qui a notamment motivé l'organisation du Forum économique tuniso-italien en juin dernier, a indiqué l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Invité, ce mercredi 15 juillet 2026, à l'émission Yawm Saïd sur les ondes de la Radio nationale, le diplomate a souligné que près de 1 000 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie, où elles emploient environ 100 000 personnes, confirmant ainsi le poids de l'investissement italien dans l'économie tunisienne.

Alessandro Prunas a également précisé que les activités des entreprises italiennes en Tunisie ont permis la création de 3 000 nouveaux emplois en 2025.

Évoquant les perspectives de coopération bilatérale, l'ambassadeur a mis en avant plusieurs projets stratégiques, notamment ELMED, le projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie. Selon lui, cette infrastructure fera de la Tunisie et de l'Italie un pont énergétique entre l'Europe et le continent africain.

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Le diplomate a rappelé que les contrats de réalisation du projet ont été attribués en juin dernier aux entreprises chargées de son exécution. Il s'est déclaré confiant quant à une mise en service d'ELMED d'ici la fin de l'année 2028, soulignant que cette interconnexion contribuera à renforcer la sécurité énergétique de la Tunisie et à développer les échanges énergétiques entre les deux rives de la Méditerranée.

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