Tunisie: Le CNTE unifie les services digitaux dans les établissements éducatifs privés

Le Centre National des Technologies en Education (CNTE) a annoncé l'adoption, à partir de l'année scolaire 2026-2027, d'une convention unifiée relative aux services numériques scolaires au profit de l'ensemble des établissements éducatifs privés.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de l'Éducation en matière de transformation numérique et de développement des services digitaux dans le secteur éducatif.

Dans un communiqué, le CNTE a précisé que la nouvelle convention sera publiée ultérieurement sur le portail de la vie scolaire. Il a également indiqué qu'elle remplacera les deux conventions précédemment conclues avec les écoles primaires privées ainsi qu'avec les établissements privés d'éducation spécialisée, du cycle préparatoire et du secondaire.

Selon le Centre national des technologies en éducation, cette décision vise à harmoniser les services numériques destinés aux différents acteurs du système éducatif privé et à renforcer leur intégration dans le processus de transition numérique engagé par le ministère de l'Éducation.