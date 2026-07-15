Tunisie: Taïeb Talbi - « Le conseil national des Tunisiens à l'étranger défendra les intérêts de la diaspora »

Le rapporteur de la Commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l'Etranger et de la migration à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Taïeb Talbi, a annoncé mercredi 15 juillet 2026 que la commission a approuvé, mardi, une proposition de loi portant révision de la loi n°68 de 2016 relative à la création du Conseil national des Tunisiens résidant à l'étranger, à la définition de ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

Intervenant dans l'émission « Expresso », Taïeb Talbi a précisé que ce conseil constituera une structure institutionnelle placée sous la tutelle de la Présidence du gouvernement. Il aura pour mission de défendre les intérêts des Tunisiens établis à l'étranger et de contribuer au règlement des différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés, en coordination avec les ambassades et les consulats tunisiens afin de faciliter leurs démarches et de surmonter les difficultés rencontrées.

Un rôle renforcé pour rapprocher la diaspora des institutions tunisiennes

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Le responsable parlementaire a indiqué que le Conseil national des Tunisiens à l'étranger sera également chargé de suivre les difficultés rencontrées par les membres de la communauté tunisienne à leur retour ou lors de leurs interactions avec les institutions en Tunisie, notamment en matière de procédures administratives.

Il a appelé les Tunisiens résidant à l'étranger, particulièrement les compétences et les cadres, à adhérer à ce projet afin de renforcer le lien entre la diaspora tunisienne et les différentes structures de l'État.

Une nouvelle composition pour davantage de représentativité

Taïeb Talbi a également souligné que la commission a adopté une révision de la composition du conseil afin de garantir davantage d'efficacité et de représentativité. La nouvelle structure comprendra des membres permanents, notamment les députés élus dans les circonscriptions électorales à l'étranger, ainsi que 60 représentants des Tunisiens établis hors du pays, à condition qu'ils justifient d'une durée de résidence à l'étranger d'au moins cinq ans.

Le conseil comprendra également des membres observateurs représentant les ministères et les organismes publics concernés.

Le rapporteur de la commission a par ailleurs précisé que la qualité de membre du Conseil national des Tunisiens à l'étranger sera entièrement bénévole, sans versement de salaire ni d'indemnité.

Il a ajouté que la commission avait examiné plusieurs propositions visant à améliorer la formulation juridique de certaines dispositions, avant d'approuver progressivement les articles amendés puis la proposition de loi dans sa nouvelle version.