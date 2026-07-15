Tunisie: « Nostaljica » de Mehdi Mouelhi - Une relecture contemporaine des classiques tunisiens, arabes et internationaux

Le Festival International de Hammamet (FIH) a accueilli, mardi 14 juillet 2026, en soirée le spectacle « Nostaljica », signé par l'artiste et producteur tunisien Mehdi Mouelhi.

Présenté dans le cadre de la 60e édition du FIH, ce projet musical propose une relecture contemporaine des grands classiques tunisiens, arabes et internationaux.

Conçu comme une passerelle entre les époques et les cultures, « Nostaljica » revisite des morceaux profondément ancrés dans la mémoire collective. Des classiques de la chanson qui ont marqué des générations entières.

Le spectacle a mêlé sonorités orientales, occidentales, et rythmes diversifiés, offrant une expérience artistique où le traditionnel et le moderne se complètent, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aux côtés de Mehdi Mouelhi, les artistes Rana Zarrouk, Haytham Hlal, Mehdi Allani Lasaad Sendy, Ameni Harabi et Ayham Rahali ont interprété un répertoire éclectique mêlant chansons tunisiennes, arabes et internationales.

La soirée a laissé résonner des morceaux du patrimoine arabe et occidental, avec notamment « Fouk Ennakhil », « Ya Msafer Wahdek », « Alf Leila Wa Leila » et « Daaret El Ayam ».

Le spectacle est truffé de sonorités latino-américaines et de classiques comme « Vous les femmes », « Che Guevera » ou « Italiano ».

Mehdi Mouelhi a rappelé que « Nostalgica », lancé en 2020, est un projet qui revisite des chansons emblématiques et explore des identités musicales multiples.

Il a également exprimé sa joie de retrouver la scène après huit années d'absence, considérant cette participation au Festival International de Hammamet comme le début d'une nouvelle étape dans son parcours artistique.

De son côté, la chanteuse Rana Zarrouk s'est réjouie de retrouver, pour la troisième fois, la scène du festival. Elle a souligné que « Nostaljica » marque sa première participation à un projet musical entièrement conçu autour d'une vision artistique singulière, saluant l'atmosphère unique du festival et son public unique.

Le public aura rendez-vous, mercredi 15 juillet 2026, avec l'artiste espagnole Bebe, qui célèbrera les vingt ans de son album emblématique « Pafuera Telarañas ».