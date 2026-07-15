Tunisie: Orientation universitaire - Journées nationales d'information pour les nouveaux bacheliers

15 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les journées nationales d'information sur l'orientation universitaire au profit des nouveaux bacheliers ont démarré ce mercredi 15 juillet 2026 et se poursuivront jusqu'au 23 juillet.

La première étape de cette manifestation s'est tenue à la Faculté de médecine de Sousse, où un grand nombre de nouveaux diplômés du baccalauréat ont afflué pour s'informer sur les différentes filières universitaires et les choix qui s'offrent à eux.

Organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces journées réunissent les différentes universités tunisiennes, la Direction générale de l'enseignement supérieur militaire ainsi que plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le deuxième rendez-vous est prévu le 17 juillet à l'Institut supérieur des langues de Gabès, tandis que la Cité des Sciences de Tunis accueillera les activités de clôture les 22 et 23 juillet.

Ces journées nationales font suite au lancement des journées régionales d'inform.

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