Tunisie: Votre appareil a été endommagé après une coupure de courant ? Voici la procédure d'indemnisation de la STEG

Les citoyens dont les appareils électroménagers ont été endommagés à la suite de coupures de courant ou de variations de tension électrique peuvent prétendre à une indemnisation, sous certaines conditions. Le président-directeur général de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Fayçal Trifa, a rappelé les démarches à suivre pour déposer une demande de compensation.

Intervenant ce mercredi 15 juillet 2026 sur Diwan Fm, le responsable a affirmé que la STEG demeure engagée à indemniser les personnes ayant subi des dégâts matériels liés à des perturbations du réseau électrique, tout en précisant que le traitement des dossiers obéit à des procédures administratives et techniques précises.

Des justificatifs indispensables

Pour bénéficier d'une indemnisation, les citoyens concernés doivent fournir des documents permettant d'évaluer la nature et la valeur du dommage. Selon Fayçal Trifa, le dossier doit notamment comporter : la facture d'achat de l'appareil endommagé, permettant d'établir sa valeur ou une facture de réparation délivrée par un technicien ou un atelier spécialisé, précisant la nature de la panne ainsi que le coût des réparations.

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Le PDG de la STEG a appelé les personnes concernées à déposer leurs demandes auprès des directions régionales de la société dans les meilleurs délais.

Il a mis en garde contre les retards importants dans le dépôt des dossiers, estimant qu'un délai prolongé pourrait compliquer les opérations d'expertise technique et les procédures nécessaires à l'étude des demandes.

Fayçal Trifa a indiqué que les demandes d'indemnisation sont examinées en coordination avec les compagnies d'assurance concernées, ce qui peut nécessiter un certain délai avant la finalisation des procédures administratives et le versement des compensations aux bénéficiaires.

Le responsable a également expliqué que les équipements électroménagers anciens sont généralement plus vulnérables aux perturbations électriques, notamment en raison de l'absence de systèmes de protection modernes.

À l'inverse, les appareils récents disposent souvent de dispositifs de sécurité intégrés permettant de limiter les conséquences des variations de tension sur le réseau.

Le délestage n'est pas la principale cause des dommages

Concernant les opérations de délestage, c'est-à-dire les coupures programmées destinées à alléger la charge du réseau électrique, Fayçal Trifa a assuré que le rétablissement du courant intervient généralement rapidement et ne provoque pas, dans la majorité des cas, de dommages aux appareils.

Il a toutefois reconnu que certains incidents techniques exceptionnels peuvent entraîner des variations de tension au moment du retour de l'électricité, pouvant occasionnellement provoquer des dégâts matériels.

Le PDG de la STEG a insisté sur le fait que ces situations restent exceptionnelles et ne sont pas directement liées aux opérations de délestage elles-mêmes.