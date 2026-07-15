Tunisie: Le ministre de l'Intérieur suit les opérations de lutte contre les incendies de forêt

Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, s'est rendu mardi soir à la salle des opérations centrale de l'Office National de la Protection Civile afin de suivre les efforts déployés par les unités de la protection civile pour lutter contre les incendies de forêt enregistrés dans plusieurs régions, dans un contexte de forte vague de chaleur.

Selon un communiqué du porte-parole de la Protection civile, le ministre a pris connaissance de l'état de préparation des différentes unités ainsi que des moyens humains et matériels mobilisés pour assurer une intervention rapide et efficace.

Il a également suivi en temps réel l'évolution de la situation sur le terrain, les opérations menées contre les incendies dans plusieurs zones boisées et les mécanismes de coordination entre les différents intervenants.

Khaled Nouri a insisté sur la nécessité de maintenir un niveau maximal de préparation et de renforcer la coordination entre l'ensemble des structures concernées afin de garantir une réponse rapide et efficiente pour protéger les personnes, les biens publics et privés ainsi que le patrimoine forestier et agricole.

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Il a également appelé à poursuivre le suivi en continu de l'évolution de la situation et à prendre toutes les mesures préventives et opérationnelles nécessaires.