Tunisie: 116 000 visas délivrés, échanges en hausse - Les liens franco-tunisiens se renforcent

Lors de la réception du 14 Juillet à La Marsa, l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a présenté un bilan chiffré des relations bilatérales à l'occasion de leur 70e anniversaire. Elle a annoncé 170 000 emplois créés par les entreprises françaises, 3 milliards d'euros d'excédent commercial pour la Tunisie, 116 000 visas délivrés, et réaffirmé les positions françaises sur la Palestine, le Liban et l'Ukraine.

Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a présenté plusieurs indicateurs chiffrés de la coopération bilatérale. L'excédent commercial de la Tunisie avec la France a dépassé 3 milliards d'euros en 2025, contre 2,4 milliards d'euros l'année précédente. Les entreprises à participation française créent 170 000 emplois directs en Tunisie.

Près de 20 000 élèves sont scolarisés dans le réseau d'enseignement français en Tunisie, et 16 000 étudiants tunisiens poursuivent leurs études supérieures en France. Plus de 116 000 visas ont été délivrés par la France aux ressortissants tunisiens au cours de l'année écoulée.

L'ambassadrice a également indiqué que la France demeure le premier partenaire économique de la Tunisie, et que les investissements comme les échanges commerciaux sont en hausse.

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70 ans de relations diplomatiques

Anne Guéguen a rappelé que la réception du 14 Juillet coïncidait avec le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Tunisie, établies depuis l'indépendance du pays le 20 mars 1956. Elle a souligné que ces relations, d'une « remarquable stabilité », reposent sur une volonté commune de dépasser les héritages du passé colonial. L'intervenante a affirmé que la France et l'Union européenne respectent la souveraineté tunisienne et que la coopération s'inscrit dans un cadre « d'égal à égal », fondé sur le dialogue et le respect mutuel.

Projets de coopération dans la santé, l'énergie et les technologies

L'ambassadrice a énuméré plusieurs projets concrets. L'Agence française de développement contribue à la construction de deux hôpitaux à Jendouba. La France soutient la modernisation des instituts supérieurs des études technologiques. Des projets communs sont menés dans les domaines de la protection des ressources en eau, de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne. Le Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle, organisé en novembre dernier, a rencontré un succès salué par l'ambassadrice.

Positions diplomatiques françaises

L'ambassadrice a réaffirmé les positions suivantes. La France a reconnu l'État de Palestine. Elle soutient le Liban. Elle soutient l'Ukraine dans son combat. Elle a estimé que la Tunisie, pays attaché à la justice internationale, porte des « attentes légitimes » concernant le respect des droits du peuple palestinien. Elle a appelé à assurer le respect du droit international et des droits de l'homme, et à conjurer les nationalismes, le racisme et le protectionnisme.

Protection de l'état de droit et sécurité juridique

Anne Guéguen a insisté sur la nécessité de protéger l'état de droit et la sécurité juridique des personnes physiques et morales, conditions sans lesquelles, selon elle, il ne peut y avoir de prospérité économique durable. Elle a considéré que le repli sur soi va à l'encontre du développement et de la sécurité des nations. Elle a également évoqué les mouvements migratoires, qui interrogent les sociétés du nord, et qui, selon elle, peuvent être régulés, encadrés et accompagnés pour apporter des réponses aux mutations du temps.