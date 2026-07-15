Tunisie: Développement durable - Le pays présente à l'ONU son troisième rapport sur les objectifs de l'Agenda 2030

La Tunisie a présenté, mardi à New York, son troisième rapport national volontaire 2026 sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030, à l'occasion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, organisé du 13 au 15 juillet 2026 au siège des Nations unies.

Le rapport a été présenté par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, qui a passé en revue les principales politiques publiques engagées par la Tunisie ainsi que les résultats enregistrés dans plusieurs domaines prioritaires, notamment l'eau et l'assainissement, la transition énergétique, l'industrie, l'innovation, les infrastructures, les villes durables et les partenariats.

À cette occasion, le ministre a souligné que la réalisation des objectifs d'un développement global, équitable et durable nécessite un véritable partenariat international ainsi qu'un système financier mondial plus juste. Il a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur du multilatéralisme et de la coopération avec l'ensemble de ses partenaires afin de traduire les engagements internationaux en résultats concrets et d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2030.

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Samir Abdelhafidh a également renouvelé l'appel de la Tunisie en faveur d'une réforme du système financier international, du renforcement des mécanismes de financement du développement, d'un meilleur accès à la liquidité et de solutions durables au problème de la dette souveraine. Selon lui, ces mesures sont indispensables pour permettre aux pays en développement et à revenu intermédiaire de faire face aux crises successives qu'ils subissent sans en être responsables.

En marge du forum, le ministre s'est entretenu avec Abdallah Al Dardari, directeur régional pour les États arabes du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les deux responsables ont évalué l'état de la coopération entre la Tunisie et le PNUD et examiné les perspectives de son renforcement conformément aux priorités nationales de développement.

Le ministre a, par ailleurs, présenté les principaux axes du Plan de développement 2026-2030, précisant que son objectif fondamental est d'améliorer les conditions de vie des citoyens, de réduire les disparités sociales et régionales et de promouvoir une croissance conciliant les dimensions économique et sociale.

De son côté, Abdallah Al Dardari a réitéré l'engagement du PNUD à poursuivre son soutien à la Tunisie dans la mise en oeuvre de ses priorités de développement, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion des ressources en eau, de l'économie de la connaissance et du développement régional, tout en contribuant à la mobilisation des ressources et des financements nécessaires à la réalisation de ces projets.