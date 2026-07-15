Tunisie: STEG - Ces zones ne seront pas concernées par les coupures d'électricité

Face à la hausse exceptionnelle de la consommation électrique provoquée par les fortes chaleurs, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) assure que les coupures programmées restent un ultime recours destiné à préserver la stabilité du réseau national. Son président-directeur général, Fayçal Trifa, a également précisé que plusieurs infrastructures stratégiques sont totalement exemptées de ces délestages.

Intervenant sur les ondes de Diwan FM, Fayçal Trifa a expliqué que la STEG s'appuie sur un système de surveillance permanent piloté par le Centre national de conduite, chargé de suivre en temps réel l'état du réseau électrique sur l'ensemble du territoire, en coordination avec les centres régionaux.

Selon le PDG de la STEG, les coupures programmées, communément appelées délestages, ont pour principal objectif de réduire la pression sur le réseau électrique afin d'éviter un blackout, c'est-à-dire une panne généralisée susceptible de priver une grande partie du pays d'électricité.

Il a assuré que ces interruptions sont limitées au strict nécessaire afin de réduire les désagréments pour les usagers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les hôpitaux et les services essentiels protégés

Fayçal Trifa a souligné que les infrastructures vitales sont totalement exclues du programme de délestage. Les hôpitaux, ainsi que les établissements assurant des services essentiels à la population, bénéficient d'une alimentation électrique prioritaire et ne sont donc pas concernés par les coupures programmées.

Le responsable a précisé que les délestages ne sont pas répartis de manière aléatoire entre les régions. Leur programmation répond à des critères techniques précis, prenant notamment en considération les températures enregistrées dans chaque gouvernorat ainsi que le niveau de sollicitation du réseau électrique.

Il a également indiqué que, dans des conditions normales, la durée des coupures programmées n'excède pas une heure.

Lorsque certaines interruptions se prolongent au-delà de cette durée, elles sont généralement dues à des pannes techniques imprévues et non au programme de délestage lui-même.

La canicule met les équipements sous pression

Le PDG de la STEG a expliqué que les épisodes de chaleur extrême soumettent les générateurs, les transformateurs et l'ensemble des équipements électriques à une forte sollicitation, ce qui peut provoquer des défaillances localisées nécessitant des interventions d'urgence.

Il a assuré que les équipes techniques restent mobilisées sur le terrain, malgré des conditions climatiques particulièrement difficiles, afin de rétablir le courant dans les meilleurs délais et de limiter la durée des interruptions.

En conclusion, Fayçal Trifa a affirmé que la STEG dispose des moyens humains et techniques nécessaires pour faire face aux différentes pannes susceptibles d'affecter le réseau électrique.

Il a toutefois appelé les citoyens à adopter une consommation plus responsable, notamment durant les heures de forte demande, afin d'alléger la charge sur le réseau et de contribuer à limiter le recours aux délestages dans un contexte marqué par une canicule exceptionnelle.