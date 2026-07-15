Tunisie: Hadj 2027 - Les inscriptions ouvertes

15 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère tunisien des Affaires Religieuses a annoncé, ce mercredi, l'ouverture des inscriptions pour les personnes souhaitant accomplir le Hadj au titre de l'année 1448 de l'Hégire / 2027.

Dans un communiqué, le département a précisé que la période d'inscription s'étendra du lundi 20 juillet au jeudi 20 août 2026, jusqu'à la fin de la journée.

Le ministère invite tous les citoyens n'ayant jamais accompli le pèlerinage, qu'il s'agisse de nouveaux candidats ou de personnes déjà inscrites lors de précédentes campagnes, à déposer leur candidature exclusivement en ligne via la plateforme dédiée.

Les candidats sont également tenus de se présenter auprès des services de la délégation (imada) territorialement compétente afin de déposer une copie de leur carte d'identité nationale ainsi que le reçu d'inscription, en vue de la vérification des informations et de la validation de leur dossier.

Le ministère souligne, en outre, que chaque candidat doit obligatoirement renseigner une adresse électronique personnelle lors de son inscription.

Pour toute information complémentaire, les personnes concernées peuvent contacter le numéro vert 80 101 863.

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