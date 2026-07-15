Tunisie: Challenger de Pozoblanco - Aziz Ouakaa se qualifie pour les huitièmes de finale

15 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le tennisman tunisien Aziz Ouakaa, classé 525e mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Tournoi Challenger de Pozoblanco, en Espagne, après sa victoire face à l'Argentin Juan Pablo Ficovich, 224e au classement ATP, en trois sets 7-6, 4-6, 6-4, mardi.

Au prochain tour, le Tunisien sera opposé au Biélorusse Ilya Ivashka, actuel 554e mondial, pour une place en quarts de finale.

Avant d'intégrer le tableau principal, Aziz Ouakaa avait franchi avec succès les qualifications en éliminant le Colombien Samuel Alejandro Linde Palacio, classé 656e mondial, puis l'Espagnol Carlos Ferrer, bénéficiaire d'une invitation (wild card), à chaque fois en deux sets.

Le Challenger de Pozoblanco se dispute sur surface dure et est doté d'une allocation totale de 98 000 euros.

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