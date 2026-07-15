Tunisie: Sélection tunisienne - La piste Mouine Chaâbani se précise

Le dossier du futur sélectionneur de l'équipe nationale tunisienne semble entrer dans sa phase décisive. Selon plusieurs sources concordantes, Mouine Chaâbani est désormais le candidat privilégié par le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération tunisienne de football (FTF) pour prendre les rênes des Aigles de Carthage, à quelques semaines du début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations prévues en septembre.

Un accord de principe aurait déjà été trouvé entre les différentes parties sur le choix du technicien tunisien de 44 ans. L'annonce officielle demeure toutefois suspendue à la finalisation des discussions avec son club actuel, la RS Berkane, auquel il est contractuellement lié jusqu'en juin 2027.

La RS Berkane prête à faciliter son départ

Selon des informations rapportées par Diwan FM, le club marocain se serait montré disposé à faire un geste afin de permettre à son entraîneur de rejoindre la sélection tunisienne. La direction de la RS Berkane accepterait de renoncer à la moitié du montant de la clause libératoire prévue dans le contrat de Mouine Chaâbani.

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Toujours selon des sources marocaines, cette évolution serait intervenue à la suite d'une intervention personnelle de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football et président d'honneur du club.

Dans ce scénario, la Fédération tunisienne de football devrait s'acquitter d'au moins 300 000 dinars pour obtenir la résiliation anticipée du contrat de son futur sélectionneur.

Cependant, une source responsable de la RS Berkane a indiqué à Diwan FM qu'aucun accord définitif n'avait encore été conclu concernant une rupture du contrat. Elle a également précisé que Mouine Chaâbani avait déjà entamé la préparation de la prochaine saison avec le club marocain, qui disputera la Ligue des champions de la CAF.

Un choix mûrement réfléchi

Le nom de Mouine Chaâbani circule depuis plusieurs années parmi les candidats potentiels à la tête de la sélection tunisienne. À plusieurs reprises, le technicien avait toutefois décliné cette possibilité, préférant respecter ses engagements envers la RS Berkane et poursuivre le projet sportif engagé avec le club marocain.

Dans de précédentes déclarations, il avait affirmé que diriger la sélection nationale constituait un immense honneur et que les considérations financières n'avaient jamais représenté un frein. Son refus était exclusivement lié à ses obligations contractuelles.

La donne semble aujourd'hui avoir changé. Face aux difficultés rencontrées par les Aigles de Carthage ces derniers mois et à la nécessité de préparer les prochaines échéances continentales, les dirigeants tunisiens ont fait du technicien leur priorité.

Un palmarès qui plaide en sa faveur

Malgré son jeune âge, Mouine Chaâbani possède déjà l'un des palmarès les plus solides parmi les entraîneurs tunisiens. Révélé à l'Espérance sportive de Tunis, il a remporté à deux reprises la Ligue des champions de la CAF avant de poursuivre sa progression sur la scène africaine.

Son passage à la RS Berkane a confirmé sa capacité à bâtir des équipes compétitives, aussi bien sur le plan national que continental, renforçant sa réputation parmi les techniciens les plus performants du football africain.

En cas d'officialisation, Mouine Chaâbani héritera d'une sélection en quête de stabilité après une période marquée par des résultats décevants. Sa mission sera de redonner une identité de jeu aux Aigles de Carthage, de créer une dynamique autour d'un groupe mêlant cadres expérimentés et jeunes talents, tout en renouant avec les ambitions de la Tunisie sur la scène africaine.

Sauf rebondissement dans les négociations avec la RS Berkane, Mouine Chaâbani apparaît aujourd'hui comme le favori pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la sélection tunisienne. Les prochaines heures pourraient être déterminantes pour finaliser un dossier devenu prioritaire pour la Fédération tunisienne de football.