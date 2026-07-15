Tunisie: Haltérophilie/Mondial junior en Colombie - Une Ghofrane chasse l'autre

Décidemment, il y a de ces hasards qui laissent perplexes. Une Ghofrane Belkhir qui semble décidée à abandonner ceux qui l'ont formée (elle a récemment déclaré qu'elle est disposée à revenir si l'on demandait des comptes à celui qui l'a poussée par son comportement à la fugue), voilà que surgit sur la scène de l'haltérophilie tunisienne Ghofrane Ghraissa qui a concouru dans la catégorie des 77 kg et devenue Championne du monde et a permis à la Tunisie de briller en Colombie !

Elle voulait consolider sa place parmi les meilleures jeunes haltérophiles du monde et ajouter une nouvelle prouesse à son impressionnant palmarès, après ses excellents résultats dans divers championnats continentaux et internationaux. Ghofrane Ghraissa, en dépit de la forte concurrence, a donc réussi une incroyable performance lors de ce Mondial des juniors de Cali. La jeune championne a dominé le podium mondial avec un succès amplement mérité, remportant successivement : la médaille d'or à l'arraché, la médaille de bronze à l'épaulé-jeté et la médaille d'or au total.

Le défi de Hiba Allah Tebini

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Hiba Allah Tebini a su relever un défi mondial à ces Championnats du monde juniors en Colombie. Notre jeune étoile montante a concouru dans le groupe A, qui regroupe l'ensemble des meilleures jeunes haltérophiles féminines au monde, représentant le Venezuela, l'Italie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, l'Équateur, l'Ukraine et le Belarus, Pologne et Taipei.

La liste de départ a indiqué que Hiba Allah Tibini a abordé la compétition avec un total de 215 kg, le huitième meilleur résultat à égalité avec trois autres haltérophiles de Pologne, de Taipei chinois et de Russie. Malgré cette forte concurrence, les écarts entre les haltérophiles sont restés incertains. La concentration et la réussite des trois essais à l'arraché et à l'épaulé-jeté ont été déterminantes pour la victoire. Hiba Allah, qui a échoué à l'épaulé jeté, a quand même relevé le défi en réussissant à remporter une médaille de bronze à l'arraché en soulevant 101 kg.

Cette performance confirme l'excellence de l'haltérophilie tunisienne et la capacité de nos champions à rivaliser avec les meilleurs au niveau international.

Bonne continuation à ces jeunes, qu'il faut savoir entretenir et garder dans cette difficile discipline sportive qui semble les captiver en dépit de ses exigences et de ses difficultés.