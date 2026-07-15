Ile Maurice: Discours de haine - Le Premier ministre promet une ligne ferme

Le gouvernement entend maintenir une ligne de fermeté contre les discours incitant à la haine raciale, tout en préservant la liberté d'expression. C'est le message qu'a livré Navin Ramgoolam en réponse à une question de la députée Rubna Daureeawo sur les mesures visant à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale.

Le chef du gouvernement a rappelé que Maurice dispose déjà d'un arsenal juridique pour lutter contre l'incitation à la haine raciale, notamment à travers le Code pénal, la Constitution ainsi que les mécanismes de l'Equal Opportunities Commission et de son Tribunal. Les plaintes peuvent être déposées auprès de la police ou des autorités compétentes, tandis qu'il revient aux tribunaux de déterminer si certains propos dépassent le cadre de la liberté d'expression pour constituer une infraction.

«L'objectif n'est pas de contrôler les opinions, mais de protéger le tissu social de notre nation arc-en-ciel», a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de trouver un équilibre entre la protection des citoyens et le respect des libertés fondamentales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Navin Ramgoolam a également critiqué l'ancien gouvernement, qu'il accuse d'avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et ralenti le débit internet. «Nous condamnons toute tentative d'étouffer la liberté d'expression», a-t-il déclaré, tout en rappelant que cette liberté «s'arrête là où commence celle des autres».

Le Premier ministre s'est enfin voulu catégorique : il se montrera «impitoyable» envers quiconque mettrait en péril l'unité nationale et la cohésion sociale, réaffirmant la volonté de son gouvernement de préserver une société mauricienne «paisible, inclusive et harmonieuse».