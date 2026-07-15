Ile Maurice: Publication de l'État - La «e-Government Gazette» bientôt accessible en ligne

15 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

La publication officielle de l'État mauricien s'apprête à faire sa transition vers le numérique. Navin Ramgoolam a annoncé que le projet d'e-Government Gazette est désormais sur les rails, après que Tony Apollon lui ait adressé une question. Le contrat, d'un montant de Rs 9,76 millions, incluant cinq années de maintenance, a été attribué à nVisionIT Ltd le 29 avril 2026. L'accord a été signé le 25 mai dernier, lançant officiellement un chantier dont la durée de réalisation est fixée à 15 mois.

La future plateforme permettra aux usagers de souscrire en ligne au Government Gazette et à son Legal Supplement, depuis Maurice ou l'étranger. Elle offrira également un accès numérique aux anciennes publications via une bibliothèque en ligne, certaines étant disponibles contre paiement. Les démarches liées aux publications dans le Government Gazette, y compris le paiement des frais, pourront également être effectuées directement sur la plateforme.

Selon le calendrier annoncé par le gouvernement, l'ensemble des services de l'e-Government Gazette devrait être opérationnel d'ici septembre 2027, marquant une nouvelle étape dans la modernisation des services publics et l'accès aux documents officiels.

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