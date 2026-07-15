Ile Maurice: Bouteilles en plastique - La taxe s'étend, 38 produits essentiels exemptés

L'extension de la taxe d'accise de Rs 2 à l'ensemble des produits conditionnés dans des bouteilles en plastique, annoncée dans le Budget et qui entrera en vigueur le 1eᣴ octobre 2026, devrait rapporter environ Rs 135 millions à l'État pour l'exercice financier 2026-2027. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, Navin Ramgoolam, en réponse à une question du député Chetan Baboolall.

Le chef du gouvernement a justifié cette mesure par l'urgence de lutter contre la pollution plastique, un enjeu particulièrement sensible pour Maurice. Il a rappelé que le pays génère quelque 518 300 tonnes de déchets par an, dont près de 72 600 tonnes de plastique, alors que seules 2 900 tonnes sont recyclées par des opérateurs enregistrés. Les récentes inondations ont, selon lui, illustré l'ampleur des déchets plastiques qui obstruent les drains avant de finir dans les lagons.

Conscient, toutefois de l'impact potentiel sur le coût de la vie, le gouvernement a décidé d'exempter 38 catégories de produits essentiels, notamment le lait, les aliments pour bébés, les huiles alimentaires, les épices, le miel, les jus ainsi que les produits pharmaceutiques. Les recettes supplémentaires ne seront pas versées dans un fonds environnemental dédié, mais au Consolidated Fund. Le Premier ministre a néanmoins rappelé que Rs 2,5 milliards seront transférées au Climate and Sustainability Fund, tandis que Rs 3,5 milliards sont prévues pour financer divers projets environnementaux.

Par ailleurs, le dispositif de remboursement accordé aux recycleurs et exportateurs de bouteilles PET sera élargi à toutes les bouteilles en plastique, afin d'encourager le recyclage. Le gouvernement affirme poursuivre sa feuille de route sur dix ans pour réduire durablement la pollution plastique et accompagner les industriels vers des solutions plus durables.

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