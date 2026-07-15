Ile Maurice: Janvier 2021/juillet 2026 - 81 faux passeports mauriciens, le biométrique en réponse

Le gouvernement accélère la modernisation des documents de voyage face à la recrudescence des faux passeports mauriciens détectés ces dernières années. Répondant à une question du député Raviraj Beechook, le Premier ministre a indiqué que 81 cas de faux passeports mauriciens ont été recensés entre le 1eᣴ janvier 2021 et le 9 juillet 2026.

Parmi ces cas, 79 ont été signalés par des autorités étrangères, contre seulement deux à Maurice. Les deux affaires locales concernent des ressortissants nigérians, qui ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête. Les autorités étrangères n'ont toutefois communiqué la nationalité de seuls 21 des 79 détenteurs de faux passeports identifiés à l'étranger.

Pour renforcer la sécurité des documents de voyage, le gouvernement prévoit l'introduction prochaine du passeport biométrique (e-passport), le modèle actuel étant en vigueur depuis 2005. Doté de mécanismes avancés de chiffrement et de protection contre les falsifications, ce nouveau document vise à faciliter la vérification de l'identité des voyageurs.

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Le projet bénéficiera d'un accompagnement technique de la Singapore Cooperation Enterprise. En parallèle, un système numérique de gestion des frontières, intégrant notamment des e-gates, est en préparation afin de renforcer les contrôles tout en fluidifiant le passage des voyageurs à l'aéroport.