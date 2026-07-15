Ile Maurice: Valises à Rs 114 millions - L'enquête toujours en cours

L'enquête de la FCC sur la saisie de près de Rs 114 millions à Terre-Rouge, en février 2025, est toujours en cours. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre en réponse à une question du député Roshan Jhummun.

Selon les informations communiquées par la FCC, une première perquisition menée le 14 février 2025 au domicile de Chandradeo Oomah, à Copain Lane, Terre-Rouge, avait permis la saisie d'une valise contenant Rs 5,5 millions, sept montres pour dames ainsi que des documents au nom de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de son épouse.

Au cours de l'enquête, deux autres valises et un sac, découverts au domicile et au bureau de Josian Laval Deelawon, ont permis la saisie d'environ Rs 109 millions supplémentaires en devises locales et étrangères. Au total, près de Rs 114 millions ont ainsi été récupérées.

Quatre personnes, dont Pravind Jugnauth, Chandradeo Oomah, Josian Laval Deelawon et Devianee Nuckchady-Ramchurn, ont été arrêtées pour des infractions présumées de blanchiment d'argent avant d'être libérées sous caution après leur comparution au tribunal.

Le Premier ministre a toutefois précisé que, compte tenu de la sensibilité du dossier, la FCC ne peut communiquer davantage d'informations à ce stade, l'enquête étant toujours en cours.