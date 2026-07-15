Algérie: Adjal préside une réunion consacrée au suivi des activités du COMENA et de l'APRUE

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, M. Mourad Adjal, a présidé, mardi, une réunion de la Commission de coordination sectorielle, consacrée au suivi des activités du Commissariat à l'énergie atomique (COMENA) et de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), indique un communiqué du ministère.

La réunion s'est déroulée au siège du ministère, en présence de nombre de cadres centraux du secteur et de responsables des instances et des établissements concernés, précise le communiqué.

Lors de cette réunion, des exposés exhaustifs ont été présentés sur nombre de dossiers relatifs à l'activité et à la gestion du COMENA, notamment l'ordre du jour du 2e trimestre de l'exercice 2026, la filière des chercheurs au sein du COMENA, ainsi que les instituts qui lui sont rattachés.

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A cette occasion, le ministre a donné un ensemble d'instructions portant sur la nécessité de renforcer l'efficience de la mise en oeuvre du programme d'action, de développer les mécanismes de gestion de la filière des chercheurs et de promouvoir les performances des instituts relevant du COMENA, à travers la valorisation des compétences nationales, le renforcement de la recherche scientifique et de la formation spécialisée, ainsi que l'intensification de la coordination entre les différentes structures concernées, en phase avec les orientations stratégiques du secteur.

La réunion a également porté sur l'ordre du jour du 2e trimestre de 2026 de l'APRUE, ainsi que sur le suivi de la campagne de rationalisation de la consommation de l'énergie.

Dans ce cadre, M. Adjal a instruit d'intensifier les efforts, afin de mener à bien cette campagne, à travers le renforcement de la coordination entre les différentes instances concernées, tout en assurant le suivi périodique des indicateurs de réalisation, conclut le communiqué.