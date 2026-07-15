Algérie: Distinction de la première promotion du master 'Transparence et lutte contre la corruption'

ALGER — La Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC) a honoré, mardi, les diplômés de la première promotion du master "Transparence et lutte contre la corruption" de l'Université de la formation continue (UFC) "Didouche Mourad", indique un communiqué de l'Université.

Cette initiative, intervenue lors de la cérémonie de clôture des travaux de l'université d'été au pôle universitaire de Tipaza, constitue "un geste symbolique qui témoigne de l'intérêt accordé à l'encouragement des compétences académiques dans le domaine de la gouvernance et de l'intégrité", précise-t-on de même source.

Lors de cette cérémonie, présidée par Mohamed Djellaoui, membre de la HATPLC et représentant la présidente de l'Autorité, Salima Mousserati, ainsi que le directeur de l'UFC "Didouche Mourad", Yahia Djaâfri, les majors de promotion ont été honorés en tant que "pionniers de la transparence", en reconnaissance de leur excellence académique ainsi que de leur qualité de premiers diplômés de cette spécialité lancée par l'UFC.

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Cette distinction constitue "le couronnement de la première expérience académique du master « Transparence et lutte contre la corruption » à l'UFC, ce qui traduit le partenariat existant entre l'université et la HATPLC, visant à former des compétences universitaires spécialisées, capables de diffuser la culture de l'intégrité et de la transparence et d'ancrer les principes de la bonne gouvernance au sein des différentes institutions", ajoute le communiqué.

Elle affirme également "la place de premier plan qu'occupe désormais l'UFC dans la création de spécialités académiques qui répondent aux priorités de l'Etat et sont adaptées aux exigences du développement, à travers la formation de cadres qualifiés aptes à contribuer à l'édification d'institutions plus transparentes", conclut la même source.