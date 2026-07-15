Algérie: Vers l'accélération de l'adoption du protocole IPv6 au pays

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki a présidé, mardi à Alger, une rencontre sur l'avenir de l'Internet en Algérie, au cours de laquelle il a fait état de "l'accélération de l'adoption du protocole IPv6 en Algérie, en vue d'améliorer la qualité des services numériques", indique un communiqué du ministère.

Organisée en collaboration avec le Registre d'adresses Internet pour l'Afrique (AFRINIC), en présence des membres algériens de cet organisme et des différents acteurs dans le secteur numérique, cette rencontre a permis de "discuter de thématiques liées à la gouvernance de l'Internet, à la protection des ressources numériques nationales et au renforcement de la présence de l'Algérie au sein des organismes internationaux et africains compétents".

Les participants à cette rencontre ont également examiné des thématiques liées notamment aux "modalités de gestion de l'Internet et de protection des ressources numériques du pays", tout en passant en revue "la place de l'Algérie et son rôle" au sein des organismes internationaux et africains compétents dans le domaine de l'internet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les principaux thèmes débattus lors de cette rencontre figure "la transition vers le nouveau protocole d'Internet IPv6", ajoute la même source, précisant que "tout comme chaque foyer a besoin d'une adresse qui lui est propre, chaque appareil connecté à Internet (téléphone portable, ordinateur, caméra, Smartphone ...) requiert également une adresse numérique spécifique.

Il a ajouté, dans ce contexte, "qu'avec l'augmentation importante du nombre d'appareils connectés à travers le monde, les adresses (IPv4) sont désormais insuffisantes, d'où le développement de IPv6 qui garantit un nombre important d'adresses couvrant des milliards de nouveaux appareils à l'avenir".

Concernant les utilisateurs algériens, "l'adoption du IPv6 contribue à l'amélioration de la capacité des réseaux internet à contenir un plus grand nombre d'appareils, avec la hausse de l'utilisation de Smartphones et d'appareils connectés à internet, en sus de soutenir le développement de services électroniques, d'applications modernes et d'aider à améliorer la performance de la connectivité au réseau dans certains cas", précise le document.

Et d'ajouter: "ce protocole constitue une base importante pour étendre l'utilisation des techniques futures, comme les villes intelligentes et l'internet des objets, avec la garantie de l'opérationnalité des infrastructures numériques pour se mettre au diapason du développement croissant des services numériques dans les années à venir".

Le ministre a affirmé, à cette occasion, que l'Algérie "oeuvre à moderniser son infrastructure numérique et à renforcer sa présence au sein des instances internationales spécialisées dans l'internet, en veillant à accélérer l'adoption de l'utilisation de techniques modernes comme IPv6 dans le but d'améliorer la qualité des services numériques, de renforcer la sécurité des réseaux et de soutenir la souveraineté numérique nationale".