Algérie: 216 nouvelles assiettes foncières à proposer prochainement

ALGER — Le conseil d'administration de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a approuvé, mardi, lors de sa première réunion tenue suite à son installation officielle, la décision de proposer 216 assiettes foncières destinées à la réalisation de projets d'investissement, et ce, via la plateforme numérique de l'investisseur.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette première réunion du conseil d'administration dans sa nouvelle composante, présidée par Abderrezak Azzab, représentant du Premier ministre, le DG de l'Agence, Omar Rekkache, a précisé, que la rencontre a été couronnée par l'approbation de la décision de proposer 216 assiettes foncières relevant des domaines de l'Etat, soulignant que l'ouverture des candidatures pour l'octroi de ces terrains au profit des opérateurs économiques interviendra prochainement via la plateforme numérique de l'investisseur.

Ces assiettes foncières sont réparties à travers plusieurs wilayas, dont Alger, Ouargla, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Relizane et Oran, selon le directeur général qui a également affirmé que l'Agence prépare d'autres offres qui seront soumises pour approbation lors des réunions mensuelles du conseil d'administration, d'autant plus que "le portefeuille foncier de l'Agence dépasse actuellement 3000 hectares".

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Dans le même sillage, M. Rekkache a mis en avant le rôle pivot dévolu au conseil d'administration pour lever toutes les contraintes, simplifier les procédures et faciliter l'accès au foncier pour les investisseurs, à même de contribuer à l'accélération du rythme de réalisation des projets à travers les différentes wilayas du pays, tout en tenant compte de la nature des activités créatrices de richesse prioritaires, ou encore celles susceptibles de générer de la valeur ajoutée, d'assurer un développement territorial équilibré et de se substituer aux importations.

A cette occasion, il a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création d'un conseil d'administration regroupant les différents acteurs concernés par l'acte d'investissement, en vue de la prise de décisions "collectives et contraignantes", afin de renforcer l'efficacité de l'Agence dans l'accomplissement de ses missions.

De son côté, le président du conseil d'administration, représentant du Premier ministre, a indiqué, dans une allocution prononcée à l'ouverture de la réunion, que la nouvelle organisation de l'Agence vise à assurer une meilleure cohérence entre les politiques sectorielles, à renforcer la concertation et la coordination, ainsi qu'à favoriser la prise de décisions permettant d'accélérer et de simplifier les procédures, de lever les obstacles et d'éliminer toute forme de bureaucratie susceptible de freiner l'investissement, tout en garantissant un accompagnement immédiat des investisseurs.

Il a également mis en avant le rôle important dévolu à ce conseil, composé des secrétaires généraux de quinze (15) départements ministériels, dans la concrétisation des objectifs de l'Agence, notamment en matière de moralisation du climat de l'investissement, à travers la mise en œuvre "immédiate, effective et efficiente" des réformes décidées.

La nouvelle composante du conseil d'administration de l'Agence, présidé par le représentant du Premier ministre, est constituée des SG des ministères des Affaires étrangères, des Hydrocarbures, des Mines, des Collectivités locales, des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'Energie, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, du Commerce extérieur, du Commerce intérieur, de l'Hydraulique, du Tourisme, de l'Environnement et de l'Emploi.