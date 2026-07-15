Algérie: Rezig examine la coopération bilatérale avec le secrétaire d'Etat mozambicain au Commerce

ALGER — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a reçu, mardi, le secrétaire d'Etat au Commerce du Mozambique, Antonio Grispos, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence d'une délégation d'hommes d'affaires mozambicains, les deux parties ont passé en revue les mécanismes de développement des échanges commerciaux, en oeuvrant à augmenter le volume des exportations algériennes vers le marché mozambicain, à même de refléter les potentialités économiques dont regorgent les deux pays, précise la même source.

A cette occasion, M. Rezig a affirmé que l'Algérie dispose, aujourd'hui, d'une base industrielle diversifiée et de produits de qualité compétitive exportés vers plusieurs marchés internationaux, faisant part de la disposition du pays à élargir la présence de ses produits sur le marché mozambicain, au mieux des intérêts communs et à même de renforcer le partenariat économique entre les deux pays.

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De son côté, M. Grispos a souligné l'importance d'encourager l'établissement de projets d'investissement algériens dans son pays, au regard de sa position stratégique, en tant que porte d'entrée vers les marchés de l'Afrique australe qui compte plus de 470 millions de consommateurs, à même d'accorder aux opérateurs algériens des opportunités prometteuses pour l'expansion dans cette région, conclut le communiqué.