Algérie: L'EPE 'CRAPC Expertise' introduite à la Bourse d'Alger

ALGER — L'EPE "CRAPC Expertise", filiale économique du Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques (CRAPC), a été introduite, mardi, à la Bourse d'Alger, devenant ainsi la première filiale d'un centre national de recherche à accéder au marché financier.

La cérémonie d'introduction de cette entreprise, relevant du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est déroulée sous la supervision du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, en présence de la directrice générale de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), Mme Amal Selmoun, du président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouznada, ainsi que du président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Mohamed Boukhari.

L'opération de souscription a enregistré une demande portant sur 40.776 actions contre 39.000 actions mises sur le marché, soit un excédent de 1766 actions. Le montant proposé par les souscripteurs s'est élevé à 65,24 millions de DA, contre 62,4 millions de DA recherchés, soit un excédent de plus de 2,8 millions de DA.

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La souscription aux actions de CRAPC Expertise a été réservée exclusivement aux filiales des établissements à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, aux universités, aux centres de recherche, aux écoles et à leurs filiales économiques.

Créée en 2013, CRAPC Expertise est spécialisée dans les analyses physiques et chimiques, l'expertise, l'accompagnement technique et la formation appliquée, ainsi que dans la commercialisation de produits chimiques et la maintenance des équipements scientifiques.

A travers son introduction en bourse, l'entreprise vise à renforcer sa position sur le marché de la commercialisation des produits chimiques destinés aux opérations industrielles, tout en s'employant, à moyen terme, à créer une unité de production locale, afin de contribuer à la réduction de la dépendance aux importations.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Baddari a estimé que la réussite de l'opération de souscription aux actions de l'entreprise illustre "la grande confiance" accordée par les acteurs économiques aux produits issus de la recherche scientifique algérienne, soulignant que cette opération confirme la transition des universités et des centres de recherche, d'une mission purement académique vers de nouvelles missions axées sur la création de richesse et la participation active au cycle économique national.

Le ministre a ajouté que "cette introduction constitue une véritable valeur ajoutée pour l'économie nationale et concrétise les orientations du président de la République visant à renforcer le rôle économique de l'université et à promouvoir l'innovation".

De son côté, Mme Selmoune a indiqué que l'introduction de "CRAPC Expertise" démontre que le marché financier algérien est désormais un espace ouvert aux entreprises innovantes et un incubateur de projets fondés sur la connaissance et la recherche scientifique.

La directrice générale a également mis en avant la nouvelle phase de développement que connaît la Bourse d'Alger, marquée par la diversification des instruments financiers, l'élargissement de la base des sociétés cotées et l'attraction de nouvelles catégories d'opérateurs économiques, notamment les start-up, les entreprises innovantes et les entreprises issues des centres de recherche scientifique.

De son côté, le directeur du Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques, M. Bechari Khaldoun, s'est félicité de l'introduction du bras économique du centre à la Bourse d'Alger, la qualifiant de "première" et d'"exploit national" dans le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il a, dans ce cadre, fait remarquer que cet événement consacre une vision stratégique adoptée par l'Etat, basée sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique et le renforcement des liens entre la connaissance et l'économie nationale.

Il convient de noter que l'introduction de "CRAPC Expertise" porte le nombre d'entreprises cotées sur le marché des actions de la Bourse d'Alger à neuf, à savoir: Alliance Assurances, Biopharm, l'EHG El Aurassi, Saidal, le Crédit populaire d'Algérie (CPA), la Banque de développement local (BDL), la PME "AOM Invest" (spécialisée dans les placements financiers), la start-up "Moustachir", outre CRAPC Expertise.