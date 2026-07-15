À une semaine du coup d'envoi de la très attendue Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2026 (prévue du 26 juillet au 16 août 2026), la Confédération Africaine de Football (CAF) a le plaisir d'annoncer le lancement de la session anglophone de son cycle de webinaires exclusifs, intitulés « Stars Spotlight Webinar Series ».

Ce rendez-vous de premier plan avec les médias se tiendra le mercredi 15 juillet à 14h00 GMT (17h00, heure du Caire).

Une table ronde d'exception réunissant les figures majeures du football africain

Ce webinaire offrira aux représentants des médias ainsi qu'aux observateurs du football une opportunité privilégiée d'échanger directement avec les figures emblématiques de la discipline, prêtes à s'illustrer sur la scène continentale lors de la phase finale au Maroc.

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Les débats de ce panel prestigieux seront animés et modérés par la journaliste sportive de renom, Usher Komugisha. Cette session verra la participation de sept joueuses de renommée mondiale, dont la présence est d'ores et déjà confirmée :

Asisat Oshoala (Nigeria)

(Nigeria) Barbra Banda (Zambie)

(Zambie) Refiloe Jane (Afrique du Sud)

(Afrique du Sud) Tabitha Chawinga (Malawi)

(Malawi) Cynthia F. Konlan (Ghana)

(Ghana) Nadine Ghazi (Égypte)

(Égypte) Anastazia Katunzi (Tanzanie)

Un espace d'interaction privilégié pour la presse

Axé sur l'interactivité, ce webinaire ne se limitera pas aux analyses de préparation des équipes et aux perspectives du tournoi. Il accordera une place centrale aux professionnels des médias, qui pourront poser leurs questions en direct aux joueuses lors d'une séance interactive de questions-réponses (Q&A).

Note aux rédactions : Afin de garantir la qualité des échanges, le nombre d'accès interactifs est limité. Une inscription préalable est requise pour pouvoir soumettre des questions.

Modalités de participation et inscription

Les représentants des médias et les professionnels du football souhaitant assister et participer à cette session sont invités à s'enregistrer dès à présent :